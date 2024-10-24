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İngiltere'den TUSAŞ terör saldırısına kınama: Türkiye ile omuz omuza duruyoruz

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 01:50
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İngiltere’den TUSAŞ terör saldırısına kınama: Türkiye ile omuz omuza duruyoruz

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü ifade eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz." ifadesini kullandı.

"NATO MÜTTEFİKİNDEN" DESTEK

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X'ten yaptığı paylaşımda, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı karşısında dehşete düştüğünü belirtti.

Başbakan Starmer, "NATO müttefikimiz ve yakın dostumuz Türkiye ile omuz omuza duruyoruz. Düşüncelerimiz, kurbanların aileleri ve saldırıdan etkilenen herkesle birlikte." ifadelerine yer verdi.

TUSAŞa terör saldırısı!TUSAŞa terör saldırısı!

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