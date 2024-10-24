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FETÖ ele başı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürüyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2024 06:35 Güncelleme: 24.10.2024 06:37
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FETÖ ele başı Fetullah Gülen’i gömme hazırlıkları sürüyor!

Müslümanların dini duygularını sömüren FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde vatansız olarak öldü. Gülen'i gömme hazırlıkları devam ederken, örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit ve üzerine branda çekildi.

15 Temmuz 2016 tarihinde yaptığı darbe girişimiyle 251 vatandaşın şehit olmasına neden olan FETÖ teröristbaşı Fetullah Gülen, ABD'de 20 Ekim'de vatansız olarak öldü.

VATANSIZ GÜLEN'İN CENAZESİNİ GÖMMEK İÇİN İŞ MAKİNESİ GETİRİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'i gömme hazırlıkları sürerken, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde örgütün karargah olarak kullandığı çiftliğin bahçesine kazılan çukurun etrafına sarı şerit, üzerine de branda çekildi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)

Anadolu Ajansının (AA) edindiği hava görüntülerinde, örgüt üyelerinin çiftliğin bahçesindeki bir noktayı kürekle kazdığı görülüyor. Çukurun kazıldığı alana vinç ve merdiven getirildiği görüntülere yansıdı. Örgüt üyeleri mezarı kazarken, basın mensuplarının havadan görüntü almasını engellemek için alanın üzerine siyah branda çekti. Çukurun etrafına da sarı şerit çekildi.

Çukurun kazıldığı alanın yanında ahşap bir platform inşa edildiği de gözlendi. Brandanın altında kazı işlemi yapılırken 10'u aşkın örgüt mensubu da çalışmaları izledi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)

Günün erken saatlerinde, örgüt üyelerinin cenazenin gömüleceği muhtemel alan üzerinde mavi renkli başka bir branda çektiği görüldü. Bu brandanın cenaze gömülürken görüntü alınmasını engellemek için kullanılacağı tahmin ediliyor.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)

FETÖ KAMPINDA HAREKETLİLİK ARTIYOR

Örgütün karargah olarak kullandığı çiftlikten edinilen hava görüntülerinde kamp içerisinde çok sayıda araç olduğu ve araçların yol kenarlarına park edilmeye başlandığı görülüyor. Mezar için kazıldığı öngörülen çukurun başında çok sayıda kişinin çalıştığı, kampın içinde yaya dolaşan kişi sayısının da arttığı objektiflere yansıdı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i gömme çalışmaları sürüyor (AA)

Örgüt üyesi bazı isimler sosyal medyada, elebaşı Gülen'in, Pensilvanya'daki karargah binasında sınırlı sayıda örgüt mensubunun katılımıyla gömüleceği yönünde paylaşımlar yapmıştı.

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