Vatan haini Fetullah Gülen öldü! Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu: Ülkemde o hainin tırnağı bile gömülemez

13:42 21 Ekim 2024

- İçimize biraz su serpti ama bu hainin oradan cesedinin Türkiye’ye getirilmesini de istemiyoruz. Hangi kucağa sarıldıysa yine o kucak içerisinde gömülmesini istiyoruz.

Artık hristiyan mezarlığında mı olur sinagogdan mı kaldırılır cenazesi nereden kaldırılırsa kaldırılsın ama bizim şehit kanıyla yıkanan topraklarımıza onun cesedinin gelmesini istemiyoruz. Az da olsa bu hainin ölmesi bizim içimize su serpti.