Vatan haini Fetullah Gülen öldü! Şehit yakınları ve gaziler A Haber’e konuştu: Ülkemde o hainin tırnağı bile gömülemez
Teröristbaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri kaçak olarak yaşadığı ABD'de öldü. Ekibimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gazilere mikrofon uzattı.
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. 15 Temmuz hain darbe girişiminde yakınları şehit olanlar ve gaziler A Haber'de duygularını dile getirdi.
İşte o açıklamalar;
“NE KADAR HAİN VARSA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILSIN”
- İnsanları şehit ettiler. Ben iki yerimden vuruldum kardeşim bir yerinden vuruldu. Çok yakın mesafeden vurulduk.
Bugün de güzel bir haber aldık. Bizim şöyle bir isteğimiz var. Bu topraklara defnedilmemesi ve bu topraklarda ne kadar hain varsa vatandaşlıktan çıkartılmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımıza bunu iletmek istiyoruz. Bu toprakları seven insanların vatandaş olmasını istiyoruz. Burayı sevenler buranın vatandaşı olsunlar. Sevmeyen vatan hainlerini çıkartalım vatandaşlıktan.
"BURUK BİR SEVİNÇ"
- Bu buruk bir sevinç. Adil bir şekilde Türk adaleti karşısında insanlarımıza şehit yakınlarımıza hesap vermesini arzu ediyorduk.
Ama kader buymuş. İnşallah ilahi adalet en güzel şekilde tecelli eder. Gittiği yerde rahat edeceğini ümit etmiyoruz.
"TÜRKİYE'YE GETİRİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"
- İçimize biraz su serpti ama bu hainin oradan cesedinin Türkiye’ye getirilmesini de istemiyoruz. Hangi kucağa sarıldıysa yine o kucak içerisinde gömülmesini istiyoruz.
Artık hristiyan mezarlığında mı olur sinagogdan mı kaldırılır cenazesi nereden kaldırılırsa kaldırılsın ama bizim şehit kanıyla yıkanan topraklarımıza onun cesedinin gelmesini istemiyoruz. Az da olsa bu hainin ölmesi bizim içimize su serpti.
"BÖYLE BİR HAİNİ İSTEMİYORUZ"
- İçimize bir nebze su serpildi ama isterdik ki Türk adaletinin karşısında Türk mahkemelerine hesap vererek ölsün isterdik.
Ama bu da bize bir nebze içimizi rahatlattı. Biz ülkemizde böyle bir haini istemiyoruz.
"İNŞALLAH BİR UMUT IŞIĞI OLUR"
- Şehit ailelerimiz ve gazilerimizin bir nebze de olsun gönülleri kalpleri serinledi. Gönül isterdi ki burada adaletimiz ölçüsünde yargılansın cezasını burada çeksin isterdik ama bu ülkenin bağrından koparak gidip ABD’deki yerleştiği yerde ölmeyi tercih etti.
Ne ile karşılaşacaksa bin misli ile karşılaşsın bu kadar aileye acı düşürdü. Bu milletin ödediği bedeller var. Bizim içimize attığı nifak tohumları daha hala devam ediyor. İnşallah bir umut ışığı olur ölümü. İnşallah bunlara böyle fırsatlar vermeyiz.
"BİZİ ÇOK SEVİNDİRDİ"
- Topraklar için canlarını feda eden insanlar var.
Biz o hainin kesinlikle bu ülkeye gelmemesi nereye sığındıysa oraya gömülsün. Ölmüş olması bizi çok sevindirdi.
"O HAİNİN TIRNAĞI BİLE GÖMÜLEMEZ"
- Herkes kadar bizler de mutluyuz. Ama bu şahsın cenazesi veya herhangi bir şeyi benim ülkeme birileri tarafından getirilmeyi düşünülüyorsa şunu iyi bilsinler vatan hainliğinin devamı onlardır.
Benim ülkemde o hainin tırnağı bile gömülemez. Tırnağının bile gömülmesini istemiyorum. Zalimin ölümü bizi sevindirdi.
Halefi varsa hala düşmanlığımız onlaradır. Onlara sıra gelsin onlar yargılansın.
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