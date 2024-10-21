İşte Fetullah Gülen’in ölmeden önce kaldığı oda! Fotoğrafları ortaya çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı oda görüntülendi.

İSMİ ÖLEN KİŞİLER ARASINDA

Pensilvanya'daki St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsündeki bir hastane görevlisinden aldığı bilgiye göre, FETÖ elebaşı Gülen'in ismi hastanede ölen kişiler arasında bulunuyor.

251 NUMARALI ODA

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, elebaşı Fetullah Gülen ölmeden hemen önce 251 numaralı odada kaldı.

251 numaralı odanın ise bir süre önce boşaltılıp temizlendiği anlaşılırken, hastanedekiler kısa süre öncesine kadar buraya Gülen'e refakat edenleri görmek için bazı kimselerin geldiğini aktardı.

MORGA GİTMELERİNE İZİN VERİLMİYOR

Hastaneye gelen ziyaretçilerin ise morga gitmesine izin verilmiyor ve ziyaretçiler hasta odalarının bulunduğu bölüme yönlendiriliyor.

"BU KARANLIK ÖRGÜTÜN LİDERİ ÖLMÜŞTÜR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "FETÖ örgütü elebaşının ölümünü istihbarat kaynaklarımız da doğruluyor." açıklamasında bulunmuştu. Fidan, terörle mücadelede kararlılığın devam edeceğini belirterek, "Bu karanlık örgütün lideri ölmüştür." ifadesini kullanmıştı.