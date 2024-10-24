Başkan Erdoğan liderliğindeki Güvenlik Zirvesi'nde net mesaj! "Teröristan kurulmasına müsaade edilmeyecek"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan ayrıldı.

TUSAŞ'a hain terör saldırısı (Foto: AA)



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GÜVENLİK ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirildi. Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

KRİTİK ZİRVE SONA ERDİ

Başkan Erdoğan liderliğindeki TUSAŞ gündemli Güvenlik Zirvesi sona erdi.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Güvenlik Zirvesinden ilk görüntüler

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Başkan Erdoğan liderliğinde düzenlenen Güvenlik Zirvesinden ilk görüntüler geldi.





HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILDI?

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

"TERÖRİSTAN KURULMASINA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK"

1 saat 15 dakika sürdüğü öğrenilen toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.



Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı (Foto: A Haber)

"ZİRVE BASINA KAPALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

Zirve öncesi detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Kutludağ yaptığı açıklamada, "Yaşanan terör saldırısını Başkan Erdoğan, yakından takip ediyor. Bir taraftan kurmayları ile birlikte telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. İki gündür onlardan bilgi alıyor. Son olarak Başkan Erdoğan, şehit ailelerine taziye mesajı gönderdi. Tabii bu konu Rusya'da da gündeme geldi. Başkan Erdoğan ve Putin ile görüşmesinde de terör saldırısı gündeme geldi. Putin Türkiye'ye taziye mesajlarını iletti. Dediğimiz gibi 2 gündür Başkan Erdoğan Kazan'da olduğu için gelişmeleri yakından Rusya'dan takip ediyordu. Bugün de az önce İstanbul Havalimanına uçağı iniş yaptı. Kendisini tabii kurmayları karşıladı. Az sonra da zirvenin başlamasını bekliyoruz. Zirve basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan bu zirveye başkanlık ediyor." dedi.



TUSAŞ'a hain terör saldırısı (Foto: AA)

KİMLER KATILDI?

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı.

TUSAŞ'a hain terör saldırısı (Foto: AA)

"ALÇAKÇA BİR SALDIRIDIR"

Öte yandan hatırlanacağı üzere dün (23.10.2024) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin, "Ülkemizin bekasını, milletimizin huzurunu ve 'Tam Bağımsız Türkiye' idealimizin timsali olan savunma atılımlarımızı hedef alan alçakça bir saldırıdır." açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'YE UZANAN KİRLİ ELLER MUTLAKA KIRILACAK"

Erdoğan, "Milletimiz şunu bilsin ki Türkiye'ye uzanan kirli eller mutlaka kırılacak; güvenliğimize kasteden hiçbir yapı, hiçbir terör örgütü, hiçbir şer odağı emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

GÜVENLİK ZİRVESİ NEDİR?

Güvenlik Zirvesi, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine karşı alınacak önlemleri belirlemek, askeri ve siyasi stratejileri gözden geçirmek amacıyla yapılan önemli bir toplantıdır. Zirvede ülkenin güvenliğini tehdit eden güncel meseleler, terörle mücadele, sınır güvenliği, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve istihbarat raporları masaya yatırılır. Bu zirveler, genellikle ülkenin bekası açısından kritik dönemlerde yapılır ve alınan kararlar gizlilik esasıyla yürütülür.