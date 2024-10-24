3600 ek gösterge Torba Yasa TBMM’den geçti mi, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Bakan Işıkhan’ın açıklamaları! Son dakika
Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi, 2024 yılı itibariyle gündemde kalmaya devam ediyor. Meclis’in Ekim ayında çalışmalarına yeniden başlamasıyla birlikte, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin gözü bu düzenlemenin detaylarına çevrilmiş durumda. Özellikle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yapacağı açıklamalar büyük bir merakla takip ediliyor. İşte detaylar…
3600 ek gösterge düzenlemesi, kamu personelinin maaş ve emeklilik haklarını etkileyen önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor. Ek gösterge rakamlarının artması, memurları ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanı ve emeklisini kapsayan bu düzenleme, memurların unvanları, görevleri ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarına direkt etki ediyor.
3600 Ek Gösterge Yürürlüğe Girecek mi?
Bakan Vedat Işıkhan, konuya dair yaptığı önceki açıklamalarda, 3600 ek gösterge düzenlemesinin geniş kapsamlı bir çalışma olduğunu ve 2023 yılında yürürlüğe giren düzenlemenin ardından yeni adımların da atılacağını belirtmişti. Işıkhan, "Birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanarak, bu düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğinin sinyalini vermişti. Kamuoyunda büyük beklenti yaratan bu düzenlemenin, torba yasa kapsamında Meclis'te ele alınması bekleniyor.
Torba Yasa ve 3600 Ek Gösterge
Meclis'e sunulması beklenen torba yasa teklifinde, 90 bin taşeron işçiye kadro verilmesi, ev hanımlarına emeklilik hakkı tanınması gibi önemli sosyal düzenlemelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Henüz yasa teklifi tam olarak hazırlanmadı. Önümüzdeki haftalarda Meclis gündemine taşınacağı öngörülüyor.
3600 Ek Gösterge Kimleri Kapsayacak?
Daha önce konu hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeden 2 yıl ve üzeri üniversite mezunu olanların faydalanmasının mümkün olduğunu söyleyebiliriz. 2 yıl üniversite mezunu olanlar 10. derece 2 dereceden başlamakta birinci dereceye kadar yükselmekte. 4 yıllık üniversite mezunu olanlar daha avantajlı çünkü 9. derece 1. kademede başlamakta" ifadelerini kullanmıştı.