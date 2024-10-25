Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de çarpıcı Gülen açıklaması! "Göğe yükseldi hikayesini uyduracaklardı"

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümü ile birlikte örgütün geleceği merak konusu oldu.

Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de Gülen'in ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen'in ölümünün ardından örgütte 'koltuk' kavgası devam ederken yazar Latif Erdoğan A Haber'de Gülen'in ölümüne ilişkin A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de Gülen'in ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Latif Erdoğan'nın A Haber'deki açıklamaları şöyle:

Cevdet Türkyolu, Fetullah ile yakınlığını korudu. Onun yeğenini aldı. Onlara damat oldu. FETÖ'nün yeğeninin kocası. Devamlı FETÖ'nün özel işlerine o baktı. Para kazanmasını bilir, FETÖ'yü güzel kullandı. Gelen giden misafirleri bile haraca kesen biridir. Ve ben onun da liderlik derdi olacağını zannetmiyorum. O yine para peşinde.



Parasını kazandıktan sonra lider kim olursa olsun. Onu çok ilgilendireceğini zannetmiyorum. Gülen ölmeden önce bu örgütü kurarken de benden sonra yaşamasın diye kurdu. O yüzden yanındaki yetişen insanları da liderlik vasfı olarak yetiştirmedi. Gülen'in zaten mantığı o. "Ben ceviz ağacına benzerim. Çevremde kimseyi beslemem yaşatmam" diyor. Dolayısıyla ona katlananlar Son ra bir 25 sene daha bize lazım dedi. da bilerek katlanıyorlar. O düşüncesi sabit fikri herkesi motive etti. Ve yılları uzattı "önce 25 sen bize lazım" dedi. Sonra "bir 25 sene daha bize lazım" dedi. Öyle topluluğu idare etti. 105 yaşı kerameti de tutmadı.

BUNDAN SONRA ÖRGÜT NE OLACAK?

Ortada 30 milyar dolarlık büyük mebladan bahsediliyor ama ben o paranın ellerinde olacağını zannetmiyorum. Mülkleri, şunları, bunları hepsini hesap ederek söylüyorlar. FETÖ'nün ölümü İslam-i alem içinde de çok hayırlı olmuştur. Allah ateşini bol etsin diyorum. Amerika bu örgütü kriminal olarak kullanmak için bu örgütü kurdu. En son darbe yaptırdı. Rahmetli Erbakan hoca, "beceremediniz gidin" dediğinde Amerika'da ona "sen beceremedin, git" dedi. Amerika bundan sonra bu riski alıp da bunlarla iş yürütmez. Bence İngilizlere devredecekleri İngilizlerde bunları İslam aleyhinde kullanacak ve Gülen'in demediği şeyleri de diyecekler. Onu bir peygamber haline getirecekler. Kadıyanilik gibi önce mehdiyet sonra peygamberlik noktasında karar kılacaklar. İslam'ı böyle bölmeye devam edecekler.

Yazar Latif Erdoğan'dan A Haber’de Gülen'in ölümüne ilişkin çarpıcı açıklama (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

VASİYETİ: MEZARININ YERİNİ KİMSE BİLMEYECEK!

Pensilvanya'da malikanenin bulduğu yerde 15-20 tane villa tipi evler var. Kutsallığı da FETÖ'nün orada olmasından kaynaklı başka bir kutsallığı yok. Ben şu an gömdük dedikleri yere gömüleceğini düşünmüyorum. Çoktan gömüldü bence şu an tiyatro oynuyorlar. Kendisi benimde bulunduğum bir mecliste birkaç tane yer kazılmasını ve gerçek kabrinin bilinmemesini vasiyet etti. Tevazu olarak uyarlıyor bunu ama öyle bir durum söz konusu değil.



SON GÜNLERİ

Kendi açımdan baktığımda onun 5 ay önce öldüğüne inanıyorum ve hala aynı inançtayım. Ebuseleme'nin konuşması da bunun bir delilidir. Hayatta olsa Ebuseleme asla böyle konuşamazdı. Dublör kullanırlar. O fotoğraftakinin de Fetullah Gülen olabileceğini düşünmüyorum. 5-6 aylık süreçte de toparlanma süreci yaşadılar. Bu arada ihaleler yapıldı tahminime göre.

"SAKLAMALARINDA Kİ AMAÇ GÖĞE YÜKSELMESİ"

Fetullah Gülen bana göre 29 Mayıs'ta öldü. Saklamalarında ki amaç göğe yükselmesi. Cevdet Türkyolu, odaya girecekti, Fetullah Gülen ayakta ve hocam nereye gidiyorsun diyecekti? O da geldiğim yere gidiyorum diyerek göğe yükselecekti. Hikayesini uyduracaklardı. Ondan sonraki şahısta İsa Mesih'in emriyle hareket eden biri olacaktı. Bunu Gülen'in yanındakiler adamları, CIA planladı.

"CENAZE NAMAZININ DA KILINDIĞINI DA DÜŞÜNMÜYORUM"

Allah cami yolunda namazının kılınmasına müsaade etmesi stadyumda namazı kılınacak bundan daha acı bir durum olamaz. Onun cenaze namazının da kılındığını da düşünmüyorum bir tek Cevdet kılmıştır bence.



DİKKAT ÇEKEN 10 KASIM DETAYI

Kendi doğum tarihi bile yalan olan bir adamdı. 10 Kasım 1938'de doğdum diyordu ve bunun nereye gideceği belliydi. Bir gün ben 11 Kasım olsun başımıza iş açar dedim ve tamam dedi. İnsan kendi doğum tarihini doğruysa neden değiştirir? Atatürk'ten sonra ben geldim diyerek mesihiyetini orada belli etmeye çalışıyor.