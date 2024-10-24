Başkan Erdoğan BRICS Zirvesi’nde konuştu: TUSAŞ’a alçak saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi

Kazan'da düzenlenen BRICS Zirvesi'nin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:



Başarılı ev sahipliği dolayısıyla sayın Putin'i tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza başarılar diliyorum. Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye'nin teröre karşı kararlılığını perçinledi.



Günümüz şartlarında 2. dünya savaşının ürünü olan siyasi mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak daha adil bir dünya mümkündür diye devam ediyoruz. Ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya önem veriyoruz. Daha adil bir küresel kalkınma konusuna ise destek veriyoruz.



Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde güvenin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.



Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz dostlarımızın bu konuda vereceği desteğe güveniyorum.