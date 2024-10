Vatandaşa tek tırnaklı eti yedirdiler! Bakanlık ifşaladı

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor.

Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Mersin Mezitli'deki Çoban Et Şarküteri’nin dana etinde tek tırnaklı eti tespit edildi

Manisa'daki Arzum Pide Salonu’nun pide iç harcında tek tırnaklı eti tespit edildi

Sağlığı tehlikeye düşürecekler listesinde Çoban Et Şarküteri'nin dana etinde, Çavuşun Yeri'nin İzmir Köftesi'nde, Arzum Pide Salonu'nun pide iç harcında, Yusuf Can Et Dünyası'nın kırmızı parça etinde tek tırnaklı eti tespit edildiği bildirildi.

Manisa'daki Çavuşun Yeri’nin İzmir Köftesi’nde tek tırnaklı eti tespit edildi

Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesinde ise yine zeytinyağında yapılan hileler yer aldı.

ÜRÜNLERİN İÇİNDEKİ MADDELER TESPİT EDİLİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞIYLA OYNUYORLAR

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor.

İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK VE TAKLİT-TAĞŞİŞ YAPILMIŞ ÜRÜNLER

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR

