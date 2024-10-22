Narin Güran cinayeti: İddianamede neler var? Narin öldürülürken 4 şüpheli aynı odadaydı!

Narin hayalleri umutları olan 8 yaşında bir kız çocuğuydu. En güvendiği yerde kendi evinde, köyünde öldürüldü. Üzerinden 2 ay geçti ve herkes iddianameyi merak ediyordu. Dün akşam saatlerinde iddianame basınla paylaşıldı.

Çok kısa bir süre içerisinde 12'si tutuklu olan 22 sanık hakim karşısına çıkacak ve hesap vermeye başlayacaklar.

İDDİANAMEDE NELER VAR?

Narin kaybolduktan sonra amca Salim Güran ile ilgili bazı haberler paylaşıldı çünkü şüpheli konumdaydı. İfadeleri şüpheliydi hatta Narin'in DNA'sı arabasından çıkmıştı. Bu süreç içinde de kendisi tutuklandı.

İddianame 'de yer alan bazı konular;

Yapılan incelemelerde amca Salim Güran'ın arabasında bulunan DNA'nın ötesinde sağ arka kapıda bir kıl örneği bulunmaktaydı. Detaylı incelemeler sonucunda kıl örneğinin Narin'e ait olduğu ortaya çıktı. Şoför koltuğu, direksiyon ve arka kapının bulunduğu kısımda Narin'e ait DNA ortaya çıktı.

HTS KAYITLARINDAN ÇIKAN SONUÇ: 4 ŞÜPHELİ OLAY ANINDA AYNI ODADAYDI

Bilgi teknoloji kurumu konuyla ilgili daraltılmış baz incelemesi gerçekleştirdi ve yapılan tespitlerde cinayetin yaşandığı o süre içerisinde anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın aynı ikamette bulunduğu ortaya çıktı.

Narin'in öldürüldüğü ve dereye gömüldüğü gün saat 22:48'de amca Salim Güran bir araçla Eğertutmaz deresine geçip 22:55'e kadar bölgede bir faaliyet gösterdiği ortaya çıktı.

NARİN CİNAYETİNDE İDDİANAME HAZIR

Soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı komşu olan Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet verildi.