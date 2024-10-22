Bakan Yerlikaya "tespit ettik" diyerek duyurmuştu! Trollere darbe: FETÖ propagandası yapan hesaplara erişim engeli

Teröristbaşı Fetullah Gülen dün (21.10.2024) 1999 yılından beri kaçak olarak yaşadığı ABD'de vatansız olarak öldü.

Teröristbaşı Fetullah Gülen (AA)

Gülen'in ölümünün ardından sosyal medyada bazı troller tarafından FETÖ propagandası paylaşımlar yapılmaya başlandı.

BAKAN YERLİKAYA "FETÖ PROPAGANDASI YAPAN HESAPLARI TESPİT ETTİK" DİYEREK DUYURMUŞTU

Konuya ilişkin ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümü sonrası, sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

FETÖ propagandası yapılan hesaplara erişim engeli (Foto: ahaber.com.tr)

FETÖ PROPAGANDASI YAPILAN 119 HESABA ERİŞİM ENGELİ

Yapılan çalışmaların ardından FETÖ üyeleri, örgütle iltisakı bulunan ve örgütün propaganda aygıtı konumunda olan, sürekli psikolojik harekat yürüten 119 sosyal medya kullanıcısına X platformunda erişimi engel getirildi.

Zaman Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı ve Teröristbaşı Fetullah Gülen

Aralarında Hakan Şükür, Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Bold Medya ve Kronos'un da bulunduğu erişime kapatılan hesapların isim isim tam listesi....

O HESAPLAR ŞÖYLE...

Adem Yavuz Arslan, Cevheri Güven, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Bülent Korucu, Emre Uslu, Levent Kenez, Metin Yıkar, Kemal Gülen, Tarık Toros, Aktif Haber, Bold Medya, Kronos Velev

FETÖ propagandası yapılan hesaplara erişim engeli (Foto: ahaber.com.tr)

@_teberruken @BahadrKk14 @Hasan Dursun60 @lannekartal @bilalogutcu @HrSes3 @A_Fettah_Sahin @birkitapeditoru @IzmirMus

@AbrahamRealrock @biten_hayatlar @ihsanali_s @Adalet Yolcusu4 @Bunyamin_Atmaca @ihsanylmz @AfsinSuleyman

@caapulcukiz @ilkergultekin71 @AhmettDonmez @candundaradasi @ilyaSenoglu @akinipek01 @Cemrebirand1 @ismailykaya @aktasglin

@CicekYurdal @JudgeAydin @ali_alitutar @DrBekirCINAR @KaGundemi @AliEmirPakkan @DrCemilCelik25 @kemalsimsek @Alii_Bilgen

@EminAhmed_72 @KenezLevent @alpertekin1923 @Emineer56800191 @khksrtp @amberinzaman @Eref75347266 @KocasakalSerhat

@anl_hacer @EsraTerziolu4 @Lermi1461 @arzuyldzz @Ezginintwiti1 @LeventKenez @asim_yildirim @gbnbfra @Mekar_45 @Askeriogrenci16

@gulecyuzk @Mertznc1 @ay_moon_ay @halid_mehmed @MGuler7176

FETÖ propagandası yapılan hesaplara erişim engeli (Foto: ahaber.com.tr)

@Mikeusa111 @salihtariho @Tr724com @MoonStar_TV @savasgnc @trkocmehmet @MrZambak @sedatlaciner @tunabeklevic @MstSelanik

@selahattinsevi @UurPola37357319 @MuhammedSaban_ @serturk42 @vatanevladi321 @mukaddessultan @sevincozarslan @Vefal33 @muratcetiner @seyyahalikemal @VictimLaborers @MusaUYAR_EU @Sinanaga64 @VuralErgul2 @myikar @sitkiozcan @WomanJudge TR

@necdet_celik @suleymanbozoglu @YasinAtikNJ @Nevbahar2019 @superman2na @YcelGke1162246 @Omer_Sever @supermenlikzor

@yuxelkaya @ortoy2 @tanikunal @Ozgurluk Yolumuz @Tarik Toros @Penzade @taskiranbusra @PersecutedCadet @Teachers672 @ProfElvanAktas @tivittiratilir @Reyhaninandi @TOmerGuler @Rusencolak053 @tosun62001

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Hakan Şükür

FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

FETÖ'ye yakınlığı ile bilinen ve ABD'de kaçak hayatı yaşayan Hakan Şükür, Gülen'nin ölümü sonrası yaptığı paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullandı.

FETÖ'cü Hakan Şükür’ün paylaşımı

Şükür, ''Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese..'' ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Öte yandan Bakan Yerlikaya bugün öğle saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca; FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edilmiştir.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarımızca bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatılmıştır.

Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında"