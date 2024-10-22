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Bebek ölümleri ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.10.2024 21:26 Güncelleme: 22.10.2024 21:31
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Bebek ölümleri ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu!

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Siyasi parti gruplarının ortak önerisiyle bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

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