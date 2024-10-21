Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve mensuplarının sosyal medyadaki hesaplarında elebaş Fetullah Gülen'in öldüğünü duyurdu. Örgüt yönetiminin en çok kullandığı sosyal medya hesaplarından "Herkülnağme"de yapılan paylaşımda, elebaş Gülen'in öldüğü belirtildi.

AKRABALARI DA DUYURDU

Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki isim de elebaşın öldüğünü duyurdu.

YEĞENİ DE DOĞRULADI

Örgütün internet sitesinden Gülen'in ölüm haberi duyuruldu. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan da konuya ilişkin açıklama geldi.

"BU ÖLÜM BİZİ REHAVETE SOKMAZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan "Örgüt milletimize bir tehdit odağıdır. Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak." ifadelerini kullandı.

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