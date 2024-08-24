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Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.08.2024 10:39 Güncelleme: 24.08.2024 10:51
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Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan asılsız haberler, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarını hedef alıyor. Özellikle FETÖ bağlantılı dezenformasyonlar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef alarak ekonomiye olan güveni sarsmayı amaçlıyor. Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi, bu tür iddiaları sürekli olarak yalanlamak zorunda kalıyor ancak bu asılsız haberler durmaksızın üretilmeye devam ediyor.

"Mehmet Şimşek istifa etti", "Maymun çiçeği Türkiye'de görüldü", "Üniversiteli genç okumak için böbreğini sattı"... Yalanlar farklı ama adres aynı.

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Bazıları FETÖ merkezli, bazıları ise ABD-Avrupa destekli anonim tür hesaplardan gün içinde milyonlarca vatandaş dezenformasyona maruz bırakılıyor.


Ekonomiye olan güveni baltalamayı amaçlayan FETÖ, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almış durumda.

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Bunun son örneği ise Bakan Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik dezenformasyon oldu.

Dezenformasyon ile mücadele merkezi bu haberi yalanladı ancak muhalefete destek veren muhalif basın, yalanın arkasında durmaktan onu bile isteye yaymaktan geri durmuyor.

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Uzmanlar bu tür dezenformasyonların hükümete ve ekonomiye duyulan güveni baltalamayı hedeflediğini vurguluyor.

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Yine muhalif yayın organları Ankara'da 4 kişide "maymun çiçeği virüsü görüldü" yalanını ortaya atarken, Türkiye'nin Irak'la yaptığı güvenlik anlaşmasında, Türk askerinin Irak'tan çekileceğine yönelik asılsız iddiaları da ileri sürdüler. Tabii bu iddialar da hemen yalanlandı.

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, asılsız haberlerin organize bir şekilde yayıldığını ve kamu düzenini bozmayı amaçladığını belirtiyor. Bu nedenle, yetkililer asılsız haberlerle mücadele etmek için hukuki adımlar atılması gerektiğini savunuyor.

Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

3 YILA KADAR HAPİS CEZASI VAR

Kamuoyunda infial uyandırıp, toplumu endişeye sevk edecek boyutlarda bir haber varsa soruşturma açılabiliyor. Bu suçu işleyenlere ise Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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