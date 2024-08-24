Asılsız haberlerin çoğu FETÖ kaynaklı! İşte ekonomiden sağlığa asılsız haberler

Bunun son örneği ise Bakan Şimşek'in istifa etmek istediğine yönelik dezenformasyon oldu.

Dezenformasyon ile mücadele merkezi bu haberi yalanladı ancak muhalefete destek veren muhalif basın, yalanın arkasında durmaktan onu bile isteye yaymaktan geri durmuyor.