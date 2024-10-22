FETÖ propagandası yapan 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, FETÖ elebaşının ölümü sonrası sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisinin tespit edildiğini kaydetti.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıklarınca, bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldığını aktaran Yerlikaya, siber suç ve suçlularla mücadele için sanal devriyelerin 7/24 görevinin başında olduğunu belirtti.