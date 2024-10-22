Bahçeli’nin mesajları nasıl okunmalı? MHP’li Mevlüt Karakaya A Haber’de açıkladı: Amaç Türkiye’nin bekası!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, A Haber'de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'İmralı' açıklamalarına yönelik konuştu.

Bahçeli partisinin grup toplantısında "Terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya'nın açıklamalarında yer alan satır başları:

1 Ekim tarihinde TBMM'nin açıldığı gün Genel Başkanımız Devlet Bahçeli DEM'lilere el uzatmasından bugüne konu hep gündemde kaldı ve hep tartışıldı. Herkes kendi görüşü ve meşrebine göre değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak, konuşma yaptı

"BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI 2. ÇÖZÜM SÜRECİ DEĞİLDİR"

Kimisi bunu '2. Çözüm Süreci' olarak ifade etti kimisi destekledi. Kimi kesimler de karşı tezler öne sürdü. Devlet Bahçeli'nin söylediği son derece açıktır.

Bu bir açılım değildir kardeşlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisini güçlendirme gayretidir. Özellikle bölgede yaşanan sorunları bir bütün olarak ele aldığımızda dünya düzenin yeniden kurulmaya çalışıldığı küresel ortamda bu terörle mücadele konusunun bir sona getirilmesi şeklinde olduğunu açık ve net şekilde ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber'de konuştu

Bugün hem bölgenin hem küresel düzenin içinde bulunduğu çıkmaz içerinde dünyanın konuştuğu işler var. Şu anda yeni bir düzene ihtiyaç var. Bu noktada Türkiye'nin iddiaları var ve tezleri var. Ülkemiz bölgesinde lider küresel düzen içerisinde söz sahibi olmak iddiasında ve bizim buna ihtiyacımız var.

Dünya düzenin yeniden kurulması zaman alır ve önemli olayların arkasından gerçekleşir ve savaşların arkasından bu yaşanır. Böyle bir ortamda Türkiye bu tarihi fırsatı kaçırmamalıdır. Türkiye enerjisini, gücünü bu yönde sarf etmelidir.

İsrail'in Orta Doğu'da yaptıkları bellidir, hedefleri ve amaçları ortadır. Çevremizde yaşananları herkes açık şekilde biliyor. Bu yapı içerisindeyken Türkiye enerjisini bölgede bir güç olma küresel yapı içinde söz sahibi olma yönünde kullanması gerekirken terör örgütleriyle mücadele enerjimizi buralara vermemize neden oluyor. PKK ile silahlı mücadele önemli ölçüde tamamlandı ve bir noktaya getirildi. Bu mücadelede eş zamanlı olarak demokratikleşme, ekonomi ve diğer alanlarda yapılacak bir takım düzenlemeler terörün tamamen kökünün kazınması için bir gereklilik olduğunu gösteriyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya A Haber'de konuştu

"AMAÇ TÜRKİYE'NİN BEKASI!"

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları; Türkiye'nin vatandaşı durumunda olan Türk milletini bir bütün olarak ele aldığımızda hepsinin huzur ve refah içerisinde yaşamasına ve içinde bulunduğumuz bu coğrafik karmaşanın içerisinde Türkiye'nin bekasını garanti altına almaya yöneliktir.

İsrail'in hedefi sadece Filistin topraklarını ele geçirmek değildir. Arz-ı Mevud anlayışı çerçevesinde tamamen teolojik bir yaklaşımla bölgenin tamamına hakim olma planıdır. Bunun içerisinde Anadolu toprakları yer alıyor. Türkiye sınırları içerisinde yer alan topraklara göz koymuş durumdalar. İsrail bu hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Bunları fırsat buldukça adım adım ilerletiyor. Bu işin içerisinde sadece İsrail yok. Tek başına olsaydı bu zulmü bu kadar zaman devam ettirmesi mümkün değildir.

Orta Doğu'da emperyal güçlerin belli bir hedef ve amaçları söz konusudur. Bunun için adım adım ilerliyorlar. PKK terör örgütü Kürtleri temsil eden bir yapı değildir Kürtlerle alakası yoktur onları sadece kullanan bir yapıdır. Bunlar emir ve talimatları başka yerlerden alıyorlar. Özellikle bu bölgede şekillenme noktasında başkalarıyla hareket ediyorlar.

Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu noktada çok önelim bir hususa Türk milletinin geleceği açısından bu sınırlar içerisinde yaşayan 85 milyon adına çok önemli bir noktaya temas ediyor. Birlik ve bütünlük mesajı veriyor. Kardeşlik hukukunu daha da güçlendirme çabası vardır. Başkalarının değirmenine su taşınmasını istemiyoruz. Terör örgütü emperyal güçlerin maşasıdır. Bir şey yapılacak Türk milleti olarak birlikte yapmamız gerekir. DEM'in terör örgüt PKK ile bağını koparması gerekir. Türkiye'nin parti olarak yoluna devam etmesinin doğru olacağını ifade ediyor.