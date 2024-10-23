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Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Giriş: 23.10.2024 01:45
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Federasyonu'na ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23-24 Ekim'de Rusya Federasyonu'na ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

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