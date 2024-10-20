’Yenidoğan Çetesi’ lideri PKK’lı Fırat Sarı’dan bir skandal daha! Öldürmek için Türk bebekleri tercih etmiş

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' lideri Fırat Sarı'nın skandalları bitmek bilmiyor.





"PKK ÜYELİĞİNDEN 5 YIL CEZAEVİNDE YATTIM"

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Fırat Sarı ifadesinde, "Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum" dedi. Sarı'nın ifadesinde, "İddia edildiği gibi bakımsızlıktan 'eks olan' bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir. Her şey prosedüre uygundur" demişti.

ÖLDÜRMEK İÇİN TÜRK BEBEKLERİ TERCİH ETMİŞ

Yenidoğan Çetesi PKK'lı lideri Fırat Sarı'nın öldürmek için Türk bebekleri tercih ettiği konuşmalar ortaya çıktı.

"BU TÜRK MÜ ACABA, İNŞALLAH SURİYELİ DEĞİLDİ"

Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı'nın konuşmasında, "Bu Türk mü acaba, inşallah Suriyeli değildi" ifadelerini kullandı.

İşte o skandal konuşmalar...

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Çam Sakuradan dedi bi tane dokuz yüz gram aldım kanka dedi. Haberin olsun dedi tamam dedim bende

FIRAT SARI: hu türk mü aceba

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : küvez müvezde yok şimdi küvez ayarlatmaya çalışıyorum ne o

FIRAT SARI : inşallah suriyeli inşlallah suriyeli değildir

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : valla suriyeli değildir heralde yani yeter artık

FIRAT SARI: aynen

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : türktür ben çünkü dün onla konuştum bayağı dedim suriyeli dedim geliyo ... türk lazım hasta sayısı bi işi yaramıyo falan

FIRAT SARI :hi

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : tamam ben halletcem kanka falan dedi heralde türk bulmuştur

BEBEKLERİN HAYATLARIYLA DA DALGA GEÇMİŞLERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günde Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık'ın telefon konuşmaları da ortaya çıktı. Telefon konuşmaları kan dondurmuştu.

"Ben gelinceye kadar ölmesin ha"

"Sarıkaya'nın (bebeğin adı) fişini çekeceğim he gelmezseniz,

- Haha dedemin fişi"

"Tüh Halime'yi de bugün bekleyecektik bak."