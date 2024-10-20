'Yenidoğan Çetesi' lideri PKK'lı Fırat Sarı'dan bir skandal daha! Öldürmek için Türk bebekleri tercih etmiş
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen "Yenidoğan Çetesi" büyük yankı uyandırdı. 'Yenidoğan Çetesi' lideri Fırat Sarı'nın skandallarına ise bir yenisi daha eklendi. PKK üyeliğinde hapis yatan Sarı, öldürmek için Türk bebekleri tercih ettiği konuşmalar ortaya çıktı. Bebek katili Sarı konuşmasında, “Bu Türk mü acaba, inşallah Suriyeli değildir” ifadelerini kullandı.
İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi' lideri Fırat Sarı'nın skandalları bitmek bilmiyor.
"PKK ÜYELİĞİNDEN 5 YIL CEZAEVİNDE YATTIM"
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde Fırat Sarı ifadesinde, "Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum" dedi. Sarı'nın ifadesinde, "İddia edildiği gibi bakımsızlıktan 'eks olan' bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe 1 hemşire bakmalıdır. Tam zamanlı olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktor da benimdir. Her şey prosedüre uygundur" demişti.
ÖLDÜRMEK İÇİN TÜRK BEBEKLERİ TERCİH ETMİŞ
Yenidoğan Çetesi PKK'lı lideri Fırat Sarı'nın öldürmek için Türk bebekleri tercih ettiği konuşmalar ortaya çıktı.
"BU TÜRK MÜ ACABA, İNŞALLAH SURİYELİ DEĞİLDİ"
Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı'nın konuşmasında, "Bu Türk mü acaba, inşallah Suriyeli değildi" ifadelerini kullandı.
İşte o skandal konuşmalar...
HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Çam Sakuradan dedi bi tane dokuz yüz gram aldım kanka dedi. Haberin olsun dedi tamam dedim bende
FIRAT SARI: hu türk mü aceba
HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : küvez müvezde yok şimdi küvez ayarlatmaya çalışıyorum ne o
FIRAT SARI : inşallah suriyeli inşlallah suriyeli değildir
HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : valla suriyeli değildir heralde yani yeter artık
FIRAT SARI: aynen
HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : türktür ben çünkü dün onla konuştum bayağı dedim suriyeli dedim geliyo ... türk lazım hasta sayısı bi işi yaramıyo falan
FIRAT SARI :hi
HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI : tamam ben halletcem kanka falan dedi heralde türk bulmuştur
BEBEKLERİN HAYATLARIYLA DA DALGA GEÇMİŞLERDİ
Öte yandan geçtiğimiz günde Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık'ın telefon konuşmaları da ortaya çıktı. Telefon konuşmaları kan dondurmuştu.
"Ben gelinceye kadar ölmesin ha"
"Sarıkaya'nın (bebeğin adı) fişini çekeceğim he gelmezseniz,
- Haha dedemin fişi"
"Tüh Halime'yi de bugün bekleyecektik bak."