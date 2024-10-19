Emine Erdoğan, Uluslararası Farkındalık Zirvesi’nde konuştu: Kadınlar kalkınmanın lokomotif gücüdür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen Uluslararası Farkındalık Zirvesi'ne katıldı.

DENGE ODAKLI YAKLAŞIM

Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: Son 20 yılda Türkiye'de reform niteliğinde düzenlemeler gerçekleştirdik. Kadınlarımızın haklarını güvence altına alan, toplumsal hayattaki konumunu sağlamlaştıran güçlü bir hukuksal ve idari altyapının temellerini attık. Bu temelin üzerine, her gün yeni başlıklar, yeni iyileştirici düzenlemeler ekleniyor. Gerçek anlamda bir güçlendirme içinse kadının hayattaki tüm rollerini kapsayan bütüncül ve denge odaklı bir yaklaşım gerekir. Kadınlar, tabiatındaki çok yönlülük ve hızlı adapte olma becerisiyle elbette birçok sorumluluğu sırtlanabilir, farklı durum ve şartlara hızlı uyum sağlayabilir. Buradaki anahtar kelime, bu çeşitli roller arasındaki dengedir.

EMEKLER ÜNVANLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMEMELİ

Bugün iş hayatında kadınların sorunları konuşulurken, evi ve işi arasında savrulan kadınların, tırnak içinde 'eşitlik' adı altında sarf ettikleri insanüstü efor ve yaşadıkları çelişkiler göz ardı ediliyor. Öte yandan, kadın emeği yalnızca ünvanlar ve iş gücüne katılım üzerinden değerlendiriliyor. Oysa kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de bir çocuğu yetiştirirken de aileyi idame ettirirken de üretendir.

HER DUADA KADIN EMEĞİ VAR

Bugün iş hayatında kadınların sorunları konuşulurken evi ve işi arasında savrulan kadınların, tırnak içinde 'eşitlik' adı altında sarf ettikleri insanüstü efor ve yaşadıkları çelişkiler göz ardı ediliyor. Öte yandan, kadın emeği yalnızca ünvanlar ve işgücüne katılım üzerinden değerlendiriliyor. Oysa kültürümüzde kadın, tarlayı sürerken de, bir çocuğu yetiştirirken de, aileyi idame ettirirken de üretendir. Önümüze gelen bir tas çorba, yemenideki oya, kilimdeki desen ve arkamızdan okunan her bir duada kadın emeği vardır. Bu bakış açısıyla, bütün kadınlarımızın emeğine sahip çıkmak, üretirken diğer rollerini de kucaklamak isteyen kadınlarımıza destekleyici mekanizmalar sunmak, hükümetlerimiz boyunca en büyük gayretimiz olmuştur.

GÜÇLÜ ANNE GÜÇLÜ AİLE

AK Parti döneminde hayata geçirilen evde bakım desteği, doğum izni düzenlemeleri, kreş desteği gibi uygulamalar, bu çabaların sonucudur. Bugün gelinen noktada kadınlarımız, aile hayatında da güçlü bir anne, güçlü bir eş rolünü yitirmeden toplumsal kalkınmanın kilit bir aktörü olabiliyorlar. Üretim sektöründe elde ettikleri başarılarla, ülke ekonomimizin lokomotifini oluşturuyorlar. Bilim alanındaki çalışmalarıyla, milli teknoloji hamlemize ivme katıyorlar.

AİLE TOPLUMUN KALESİDİR

Birleşmiş Milletlerin belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kalkınmanın sosyal boyutlarına bilhassa odaklanıyor. Kadınlar, gelecek nesilleri yetiştiren, toplumsal değerlerimizin kalesi olan aile kurumunun temel unsuru, sosyal kalkınmanın da lokomotif gücüdür. Kadınların sağlığı, güvenliği, eğitimi, ekonomik güçlenmeleri ve genel yaşam kalitesini artırmak devletlerin en öncelikli sosyal politika başlıklarından birisidir. Bir toplumun niteliğini, kadınların gücüne bakarak anlamak mümkün.

KUTUP YILDIZI GİBİ YOL GÖSTERİYOR

Bizim medeniyetimizin temelinde de erkek ve kadının işbirliği vardır. Tarihimiz boyunca devlet yönetiminden eğitime, kültürden sosyal hayata kadın her alanda erkek ile yan yanadır. Karşımda gördüğüm seçkin topluluğu da, işte bu binlerce yıllık tecrübenin, irfanın ve Anadolu ruhunun taşıyıcısı olarak görüyorum. Bilimden akademiye, sanattan ticarete birçok alanda büyük işler yapan ve aynı zamanda fıtri rollerini de kucaklayan kadın hikayeleri, bir kutup yıldızı gibi yeni nesillere yol gösterecektir.

GENÇLERE TAVSİYELERDE BULUNDU

Düşünce ve gönül dünyamıza vurulan zincirleri kelimeleriyle kıran kıymetli düşünür Alev Alatlı gençlerimiz için bulunmaz bir örnektir. Türkiye'de bir dönem bilgisayar yazılımcılığı yapmış ilk kadınlardan olan ve halen aktif olarak, dünyanın önde gelen bir savunma sanayi şirketinde finans alanında çalışan Canan Bayraktar'ın değerlerini ve aile hayatındaki rollerini de sahiplenerek elde ettiği başarılar, tüm kadınlar için ilham kaynağıdır.

UMUDUMUZU AYAKTA TUTUYOR

Elimizdeki dünya, insanlığın değerleriyle birlikte parça parça dağılırken kadın duyarlılığına, sezgisine ve şefkatine hiç olmadığı kadar ihtiyacımız var. İçinde çocuklarımızın yaşamasına razı olacağımız geleceğin dünyasını kadın eli değmeden inşa edemeyiz. Tüm yıkımlara ve kayıplara rağmen, elindeki imkanlarla her gün yaşamı yeniden kuran Filistinli kadınlar, daha yaşanabilir bir dünya umudumuzu ayakta tutuyor. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, bugün dünyadaki bütün kadınların aynı fırsatlara sahip olması için emek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.

ÖDÜLLER VERİLDİ

Zirvede Farkındalık Ödülleri'ne layık görülen yazar Alev Alatlı, Prof. Dr. Ümit Meriç, Prof. Dr. Nurhan Atasoy ve BAYKAR Yönetim Kurulu Üyesi, finans yöneticisi Canan Bayraktar için plaket töreni düzenlendi. Meriç ile Bayraktar'a plaketlerini veren Erdoğan, merhum Alatlı'nın ödülünü kızı Funda Aktan'a, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Atasoy'ın ödülünü ise Günseli Kato'ya takdim etti. Ödül töreninin ardından aile fotoğrafıyla program sona erdi.

GENİŞ KATILIM OLDU

Zirveye Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, TOGEMDER Başkanı Belma Sekmen, Afrika Kültür Evi Başkanı Zeliha Sağlam ile bazı oda başkanları ve milletvekilleri de katıldı.