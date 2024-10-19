‘Yenidoğan çetesi’nin telefon konuşmaları kan dondurdu!

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen "yenidoğan suç örgütü" hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan müfettiş raporu da yer aldı.

MÜDAHALEYİ HEMŞİRE YAPMIŞ

Raporda, Ayaz K. isimli bebeğin 26 Kasım 2023'te bir devlet hastanesinde doğduğu, ilk aşamada sağlıklı olan bebekte kalp yetmezliği geliştiği için özel bir hastaneye sevk edildiği, bebeğin sevk edildiği özel hastanenin yoğun bakımının da yetersiz olduğu belirtilerek, "Genel durumu ve solunum sıkıntısı artarak devam eden bebeğe ellerinde devre olmadığı için entübasyon gecikmeli olarak yapılıyor" denildi. Bebeğe sadece şüpheli hemşire Çağla Durmuş'un müdahale ettiği anlatılan raporda, "O sırada hastanede olması gereken Dr. Dursun Eryılmaz hastanede yok. Hasta 24'üncü saatinde ex oluyor (ölüyor)" ifadeleri yer aldı.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)

OLAYI ÖRTBAS ETMEK İÇİN HER YOLA BAŞVURMUŞLAR

Erken doğan bebek Kaya olarak raporda yer alan çocuğun ise öldüğü gece hastanede yenidoğan hemşiresi bile olmadığı, sadece bir hemşire yardımcısının olduğuna dikkat çekildi. Doğumundan 4 gün sonra hayatını kaybeden Havvanur bebeğin de ölüm raporunun bilerek yanlış yazıldığı tespit edildi. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Doktor İlker Gönen'in olayı örtbas etmek için ex saatini değiştirdiği ve ölüm sebebini de yanlış yazdığı belirtilen raporda, "Ex olduğunda 200 gram olan bebeğin kısa bağırsak olduğu için değil, beslenmesinde yeterli enerji, protein, fosfor desteği alamadığı için malnütrisyona girdiği tespit edilmiştir" denildi.



PASİF ÖTANAZİ!

Kerem bebeğin ise yoğun bakımda olduğu sırada kalbinin durduğu, uygun şekil ve sürede canlandırma yapılmadığı anlatılan raporda şunlara yer verildi: "Hemşirenin telefonda konuştuğu doktor İlker (hastane dışında) hastaya canlandırma uygulamasına gerek olmadığı, hasta dosyasına 20 dakika canlandırma uygulanmış gibi göstermesinin yeterli olacağını ifade etmiş. Sahte dosya düzenlenmesini istemiş. Hastaya pasif ötanazi uygulanmış."

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)

BİR DE DALGA GEÇMİŞLER!

Çete lideri Fırat Sarı ile Çorlu Reyap Hastanesi hemşiresi Bahar Kanık'ın telefon konuşmaları kan dondurdu:

DOKTOR: Ben gelinceye kadar ölmesin ha!

HEMŞİRE: Sarıkaya'nın (bebeğin adı) fişini çekeceğim he gelmezseniz.

DOKTOR: Haha dedemin fişi (Yerli bir komedi filminden bahsediyor).

'BIRAK ÖLSÜN' DEMİŞLER...

Doktor yokluğundan bir hemşire yardımcısının müdahale etmek zorunda kaldığı ve bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin bir telefon tapesi de iddianamede yer aldı. İki farklı hemşire arasında geçen telefon görüşmesi kan dondurdu.

Hakan Doğukan Taşçı: Kanka bir tane bebek ölüyordu. Lan gizlice girip iki dakika 'CPR' yap çocuğa diyecektim de...

Hüseyin Günerhan: Nerede?

Hakan Doğukan Taşçı: Güneyde.

Hüseyin Günerhan: Güneyden bize ne bırak bebek ölsün ki rahat şikayet edelim.

Hakan Doğukan Taşçı: Kanka yazık ya çocuk gözümün önünde öldü.

Hüseyin Günerhan: Ne oldu ki nesi varmış?

Hakan Doğukan Taşçı: 28 haftalık. Hoca demiş ki, kayarsa tüpünü çek yaşamaz bu...

Hüseyin Günerhan: Şaka mı yapıyorsun ya hiçbir şey yapmamışlar, ölsün demişler.

Hazırlanan fezlekede yer alan telefon görüşmeleri ortaya çıktı.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)



"ÇOCUĞU ÖLDÜR"

Fezlekede adı geçen özel hastanelerden birinde hemşire olarak görev yapan şüpheli Mehtap S. ile örgüt üyesi şüpheli Hasan Basri G. arasında yapılan görüşmede, bebek hastanın tedavisini uygun olmayan şartlarda yaptıkları ve konuşma içeriklerinde "Mehtap çocuğu öldür elli satürasyonlu çocuk mu olur" "yav ... öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun yani" şeklinde kayıtların olduğu tespit edildi.



FAZLA HASTA ALDIKLARI TELEFON GÖRÜŞMELERİ İLE TESPİT EDİLDİ

Örgüt lideri olan doktor Fırat S. ile şüpheli Ceren Hatice K. arasında yapılan görüşmede ise İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden denetime gelindiği bir gün yapılan telefon konuşmaları fezlekede açıklandı. Konuşmada Ceren Hatice K.'nın "Hocam bakanlıktan denetime geldiler. Bastılar öyle bildiğiniz şu an basamakları masamakları her şeyi kontrol ediyorlar ve benim 28 hastam var. Yani 23 normalde ya buranın hasta sayısı o yüzden" dediği Fırat S.'nin ise "Tamam taburcuların var zaten bugün taburcu edeceğin 3 hastan yok mu? Taburculukları ayarla" dediği belirtildi.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)



"HABERLERE ÇIKACAĞIZ VESİKALIK FOTOĞRAFLARIMIZLA GÖZLERİMİZE ŞERİT ÇEKECEKLER"

Soruşturma kapsamında adı geçen 11 hastanenin hasta takip işini yapan hemşire Hakan Doğukan T. ile Hasan Basri G. arasında yapılan telefon görüşmeleri de fezlekede yer aldı. Konuşmalarda Hakan Doğukan T.'nin "Haberlere çıkacağız vesikalık fotoğraflarımızla gözlerimize şerit çekecekler siyah" dediği Hasan Basri G.'nin ise "Bu sefer hakikaten alacaklar bizi" şeklinde cevap verdiği belirtildi.



"BİZİM LABORATUVARDAKİ KANLARIN SONUCUNA GÜVENMEYİN..."

Hemşire Hasan Basri G.'nin Funda S. isimli kişiyle yaptığı görüşmede ise "O kadar dün bebek yattı Funda onların hepsi b.. gibiydi nasıl topladı o çocuk ben anlamadım. Onların kan sonuçları gerçekten temiz mi?" dediği, Funda S.'nin "Gerçekten temiz" demesi üzerine Hasan Basri G.'nin "Funda hepsi çekiliyordu inliyordu o en son doğan maymun gibi" dediği belirtildi. Funda S.'nin ise "Hasan bizim laboratuvardaki kanların sonucuna güvenmeyin illa ki onu mu söyleyeyim ortalıkta" dediği belirtildi.



"BÖYLE GİDERSE BİZİ ÖLDÜRÜRLER"

Hemşire Hakan Doğukan T. ile Hasan Basri G. arasında yapılan bir diğer telefon görüşmesinde ise soruşturmada adı geçen hastaneleri denetlemeye gelen görevlilerin hasta dosyalarını incelemek için istemeleri üzerine konuştukları görüldü.

Hakan Doğukan T. "Hasan tamam s et ver öyle gitsin acil isteyip duruyorlar ya" demesi üzerine Hasan Basri G.'nin "Doğukan bu böyle giderse bizi öldürürler. Bu çok yanlış" dediği, Hakan Doğukan T.'nin ise "Ya bir şey olmaz ver ver" şeklinde cevap verdiği kayıtlara yansıdı.

Yenidoğan çetesi gözaltına alındı (Arşiv)



"DENETİM GELMİŞ ALANI TOPLAYIN NE VAR NE YOK HEPSİNİ KALDIRIN HİÇBİR ŞEY KALMASIN"

Şüpheli Hasan Basri G.'nin denetim yapıldığı gün Z.N.Ç isimli bir kişiyi arayarak "Denetim gelmiş alanı toplayın ne var ne yok hepsini kaldırın dosya mosya hiçbir şey kalmasın" dediği Z.N.Ç. isimli kişinin ise "Tamam da tekim ben biri gelsin yardım etsin. Ne dosyası ne denetimi evrakları mı kaldıralım?" şeklinde cevap verdiği kayıtlara yansıdı.

HAYAT HAKLARI ELLERİNDEN ALINDI

İddianameye giren müfettiş raporunda, "Teorikte hekimin, pratikte ise hemşirenin izlemine bırakılan yüzde 90 yenidoğan bebeğin hayat hakları ellerinden alınmıştır. Değişiklik yapılmadan bu olayların tekrar ve tekrar yaşanacağı kanaatindeyiz" denildi.