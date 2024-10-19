CHP’li belediyelerde eğlenceye para var borca yok!

osyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yaklaşık 2 milyar TL prim borcu olan İstanbul Sarıyer Belediyesi, kuruma borcunu ödememekte ısrar ederken, kamuda tasarruf tedbirleri uygulamasını da umursamadı. Sarıyer'e ve Sarıyerlilere hizmet üretmesi, vatandaşların konforunu ve yaşam standartlarını artırması amacıyla emanet edilen bütçeyi eğlenceye yatırdı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu

LÜKS MEKANDA ÖZEL DAVET

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Ekim ayı 3'üncü oturumu sonrasında Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'nun, İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları, yönetimi ve meclis üyelerine özel Baltalimanı semtinde Boğaz kıyısında bulunan Portaxe isimli lüks mekânda önceki gün yemekli bir organizasyon düzenlediği ortaya çıktı.

Belediye tarafından, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları ile CHP'li meclis üyelerine gönderilen hatırlatma mesajında İBB meclisindeki tüm CHP'lilerin katılmasından duyulacak memnuniyet paylaşıldı.

MESAJLA ORTAYA ÇIKTI

Mesajda "Hatırlatma! Kıymetli başkanlarım, kıymetli meclis üyelerimiz, Sarıyer Belediye Başkanımız Sayın Oktay Aksu'nun ev sahipliğinde 17 Ekim 2024 Perşembe günü meclis çıkışı Sarıyer'de (Baltalimanı-Portaxe) gerçekleştireceğimiz yemeğimizde sizleri de aramızdan görmekten memnuniyet duyacağız" ifadelerine yer verildi.

Alkollü olduğu öne sürülen yemekli organizasyonla neyin amaçlandığı, hangi motivasyonla gerçekleştirildiği, hangi kararların alındığı ve ne kadar paranın harcandığı ise açıklanmadı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

ROL DEĞİL GERÇEK! SET ARKADAŞINA 12 MİLYONLUK İHALE

Sabah'ın haberine göre; CHP'li Etimesgut Belediyesi'nin 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve 3 gün süren konserlere toplam 12 milyon 567 bin Türk Lirası harcandı. Dev ihalenin ise belediye başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun eski rol arkadaşı Adem Aydil'e ait İDA Yapım Medya şirketine verildiği ortaya çıktı.

İDA Yapım'ın 2024 Şubat ayında kurulmuş bir firma olduğunu gördüklerini belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Erman Çağlar, "Etimesgut Belediyesi gibi büyük bir yapılanma, sermayesi 100 bin TL olan tek ortaklı bir limited şirketinden ihale alıyor.

İkinci kısma geldiğimizde de bu şirketin sahibinin Adem Aydil olduğunu gördük. Adem Aydil ismini de Sayın Başkan'ın birçok oyununda rol arkadaşı olarak görüyoruz. Tiyatroya mı hizmet edeceğiz? Tiyatroculara mı hizmet edeceğiz?" şeklinde konuştu.