Yenidoğan Çetesi için Türkiye ayakta: Diplomaları iptal edilsin! Mallarına el konulsun

İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 22'si tutuklu 47 sanık hakkında hazırlanan fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, yeterli tıbbı bakım sağlanamayan bebeklerin hayat haklarının elinden alındığı değerlendirmesi yapıldı.

Yenidoğan Çetesi lideri doktor Fırat Sarı (AA)

"DİPLOMALARI İPTAL EDİLSİN, MALLARINA EL KONULSUN"

Türkiye'nin kanını donduran olay, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Binlerce kullanıcı yaptığı paylaşımlarda bu katliama karışan her kim varsa "diplomaları iptal edilsin, mal varlıklarına el konulsun" çağrısında bulundu. Acılı aileler ise bebeklerinin katilleri için en ağır cezayı istedi. Şimdi gözler yargı ve emniyet güçlerinde. Milyonlarca kişi kan donduran bu olayın yakından takipçisi olarak kayıtsız kalmadı.

SGK "YENİDOĞAN ÇETESİ" İNCELEMESİNİN TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) "yenidoğan çetesi" soruşturmasında adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik incelemenin 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle yürütüldüğünü bildirdi.

Savcıyı makamında tehdit eden çete sözcüsü Mustafa Kemal Zengin (AA)



SGK'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Kasım 2023 tarihindeki talebi üzerine kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak gündeme gelen konuyla ilgili 29 Kasım 2023 tarihinde inceleme Kurumumuzca başlatılmıştır. Savcılığın soruşturma yaptığı hastanelerden SGK sözleşmesi bulunan hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz."

YENİDOĞAN ÇETESİ SORUŞTURMASI: ÖZEL REYAP HASTANESİ'NİN RUHSATI İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında adı geçen Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlarla ölümlerine neden olduğu iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçtiği iddia edilen hastanelerden Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Özel Reyap Hastanesi'nin ruhsatı iptal edildi. Hastanenin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte hastalar taburcu edilecek.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN "YENİDOĞAN ÇETESİ" SORUŞTURMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin "Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir" dedi.

Bakan Yerlikaya, Tekirdağ programı kapsamında bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru" toplantısının ardından İstanbul'daki "yenidoğan çetesi" soruşturmasına ilişkin açıklama yaptı.





CİMER'e yapılan başvuru ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 21 Mayıs 2023 tarihinde olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade eden Bakan Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren kapsamlı proje çalışmasını yürüterek tamamladığını belirtti.



Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığının konuyla ilgili bugün bir açıklama yaptığını aktaran Bakan Yerlikaya, konuşmasına şöyle devam etti.

"İçişleri Bakanlığımızla beraber üç bakanlığımızın ortak çalışmasıyla haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını hiçe sayan bu vicdansızlardan 47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış, 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci başlamış ve devam etmektedir.





Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir. Artık konu yargıdadır. Ve biz hep birlikte yüce milletimiz adına, oradan nasıl bir karar çıkacak göreceğiz ve temennimiz odur ki vicdanlarımızı yaralayan, bizleri üzen olayların, suçların hiç olmaması. Ama dediğim gibi ta mayıs ayından itibaren bir annenin CİMER'e yapmış olduğu ihbarla birlikte Sağlık İl Müdürlüğümüz, Sağlık Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, savcılarımız ve İstanbul Mali Şube ekipleri, planlı, projeli, sabırla, titizlikle bu olayı aydınlatmış ve yargılama süreci de devam etmektedir."