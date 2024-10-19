Başkan Erdoğan'dan "Yenidoğan Çetesi" talimatı! Gereğini yapın

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi hakkında katıldığı canlı yayın programında açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu.

Yenidoğan çetesi (FOTO: AA)

Bakan Memişoğlu, Başkan Erdoğan ile bugünkü görüşmesine de değinerek, "Çürük elmaları yakalamak boynumuzun borcu. İlk ihbar geldiğinde 3 bakanlık olarak büyük bir çalışma başlattık. Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile bugün görüştüğümüzde "ben sonunuza kadar arkanızdayım gerekeni yapın" dedi" ifadelerini kulandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki çok üzgünüm. Bebeklerimizi maalesef bakmamış, bakamamış, onların ölümüne sebebiyet vermiş bir canii çeteden bahsediyoruz. Bu tür canice faaliyetler yürüten çeteyi biz çökerttik. Bunu çok gizli operasyonlarla yönettik. Bebeklerin canlarını hiçe sayan bir çeteden bahsediyoruz. İnsanlıktan nasibini almamış kişiler olarak görüyoruz bunları. Bu Yenidoğan Çetesi'yle ilgili 2023 Mart sonu gibi ihbar geliyor. Bizim ekiplerimiz ilgili sağlık yerlerine gidip denetliyorlar. Net bir delil bulamıyorlar ama burada bir sıkıntı var diye bana geliyorlar.

İstanbul Emniyeti Mali Büro ekibinden bir arkadaşımızı çağırdık. Ben bizzat kendi avukatım, ben, mali şubeden arkadaş ve rahmetli olan bir yardımcımla 4 arkadaş oturduk ve bunu çok gizli bir takiple ancak bulabiliriz dedik. Biz öncelikle bebekleri daha çok hastanede tutuyorlar, 112 ekipleri daha çok buraya nakil yapıyor diye gözetime aldık burayı. İl Sağlık Müdürlüğü olarak İstanbul Mali Şube'ye yazı yazıyoruz ama bunu İl Sağlık Müdürlüğü'nde 4 kişi biliyor sadece. Çünkü biz de içeride kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Biz bu operasyonu 4 kişiyle başlattık. Aynı zamanda da denetlemeye devam ettik bu hastaneleri, o sırasada buraya bebekleri nakil yaptırmamaya da çalışıyoruz. 26 Nisan 2024'de Emniyet tarafından bu çeteye operasyon yapıldı. İçişleri, Sağlık ve Adalet 3 bakanlık olarak ilk ihbar geldiğinde büyük bir çalışma başlattık.





Bir tane CİMERR başvurusuyla bir tane çeteyi çökertik. Vatandaşlarımıza şunu demek istiyorum; biz tüm şikayetleri değerlendiriyoruz. Son 3 ayda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü kapsamında 5 bin tane denetleme olmuş durumda. Biz Sağlık Bakanlığı olarak her türlü ihbarı, her CİMER başvurusunu değerlendiriyoruz.

"ÇÜRÜK ELMALARI YAKALAMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Çürük elmaları yakalamak boynumuzun borcu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "ben sonunuza kadar arkanızdayım gerekeni yapın" dedi