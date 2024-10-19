Başkan Erdoğan'dan Batılı ülkelere sert tepki! "Gözü dönmüş cani Netanyahu'ya oyuncak oldular"

Başkan Erdoğan, İstanbul'da Muhtarlar Buluşması programında konuştu.

Başkan Erdoğan Muhtarlar Buluşması programında konuştu (FOTO: AA)

Başkan Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları....

Tüm muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Mahalle ve köy köylerine hizmet mücadelelerinde muhtarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Aziz milletimizin teveccühü ile on yıl önce cumhurbaşkanı olarak olarak seçildiğimizde Türk demokrasisini tanıştırdığımız yeniliklerden biri muhtarlarla toplantısı oldu.

2015 yılından beri gerçekleştirdiğimiz muhtarlar toplantımızda devletin zirvesiyle yerel demokrasinin sembolü olan muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik. Milletin evi olarak tarif ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aynı zamanda muhtarlarımızın da evi haline dönüştü. İstişare ülkenin ve milletin meselelerini ortak akılla çözüm yolları olan muhtar kardeşlerimle sadece aramızdaki gönül köprülerini değil milletimizin birlik ve beraberliğini de sağlamlaştırdı. En son toplantımızda cumhuriyetimizin 100. yaşını temsilen 81 ilimizden 2023 muhtarımızla bir araya gelmiştik. Bu sefer güzel İstanbulumuzda 39 ilçemizde 950 muhtarımızla beraber olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Sizinle yakın muhabbetimizin başka sonuçları da oldu. Daha önce burun kıvıranlar artık yaptığımız işlerin sonuçlarını görmeye başladı. Muhtar demek millet demektir. Muhtarlar demokraisnin temel taşıdır. Sandık yani demokrasi demektir. Sizler birlik ve bütünlüğün teminatıdır.



Başkan Erdoğan Muhtarlar Buluşması programında konuştu (FOTO: AA)

Bu asil millete hizmet etmenin ne manaya geldiğini idrak edemiyorlar. Bunun için de muhtarlık kurumunun üzerine titriyoruz.

Hiç kimse benim muhtar kardeşimi ezemez hor ve hakir göremez. Yerel yönetimler dahil bütün kurumlarımızın kapsı muhtarlarımıza açıktır. Benim için ne dediler: Muhtar bile olamaz. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin vermedik.

Çok kıymetli dostlarım. Ülkemizin kalkınma hamlesinden diğerleri gibi muhtarlarımızda hak ettiğini almıştır. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtarlar dairesi başkanlığı kurduk. 17 Ekim'i muhtarlar günü olarak biz ilan ettik. Maaşlarını, özlük haklarını biz layık olduğu yere getirdik. 51 ilimizde 2024 yılı içinde planladığımız 191 muhtarlık binası tamamlandı.

Muhtar maaşlarını ve özlük haklarını görevlerinin seviyesine uygun hale getirdik.

Başkan Erdoğan Muhtarlar Buluşması programında konuştu (FOTO: AA)

"MUHTARLARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ ADINA SAYISIZ ADIM ATTIK"

'Aşkla koşan yorulmaz' diyerek tüm Türkiye'ye hizmet etmenin peşinden koştum. İnşallah bundan sonra da mücadelemizi sizlerle birlikte kararlılıkla devam ettireceğiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasi ile kardeşlik adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz. İnanıyorum ki, bunu da siz muhtar kardeşlerimin desteğiyle yapacağız. Çok kıymetli dostlarım, ülkemizin kalkınma hamlelerinden diğer tüm kesimler gibi muhtarlarımız da hak ettikleri payı almışlardır. Son 22 yılda muhtarlarımızın güçlendirilmesi adına sayısız adım attık.

İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir muhtarlar daire Başkanlığı, Büyükşehir belediyelerinde muhtarlık işleri dairesi, diğer belediyelerde de muhtarlık işleri müdürlükleri ihdas ettik. 19 Ekim'i tüm Türkiye'de muhtarlar günü olarak biz ilan ettik. Muhtarlarımızın maaşlarını sigorta primlerini ve diğer özlük haklarını, yaptıkları görevin seviyesine uygun hale getirdik. 2002 yılında muhtar aylığı 97 liraydı bugün ne oldu? 20.285 TL Muhtarların ödemekle yükümlü oldukları 8 bin 233 liralık Sosyal güvenlik kurumu primlerini şimdi devlet olarak biz karşılıyoruz. En az bir dönem muhtarlık yapan kardeşlerimizi bugün 55.000 TL'yi bulan silah ruhsatı harcından muaf tutuyoruz. 31 şehirde muhtar hizmet binasının yapımını tamamladık, 51 ilimizde 2024 yılı için planladığımız 179 hizmet binasından 98'i hizmete girdi. Kalan 81 tanesinin İnşaatı ise hızla devam ediyor. İki sene önce hizmete açtığımız, Ankara muhtar evi ile Ankara'yı ziyaretlerinde muhtarlarımızın üzerinden büyük bir yük aldık. Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerlerdeki hizmet binalarının güvenlik kamerası ihtiyaçlarını da talepleri doğrultusunda karşıladık.

Başlattığımız Muhtar Bilgi Sistemi sayesinde ihtiyaçlarınızı daha hızlı bir şekilde karşılama yanında merkezdeki birimlerimizle bağınızı güçlendirdik. Adrese dayalı kayıt sistemini muhtarlarımızın kullanımına açtık. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun kamu yararına çalışan derneklerden sayılmasını sağladık. İçişleri Bakanlığımız ile arasında imzalanan protokol doğrultusunda, muhtar akademisi projesini devreye alıp, akademide eğitim gören 813 muhtarımızı temsilen sertifika alan 41 muhtar kardeşimi burada ayrıca tebrik ediyorum. Tüm bu imkanların yanı turizmden kültüre ve enerjiye kadar geniş bir yelpazede muhtarlarımızın yanında olduk inşallah önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi büyüdükçe Türkiye'nin imkanları genişledikçe biz de bu hizmetleri çok daha ileri taşıyacağız.

Başkan Erdoğan Muhtarlar Buluşması programında konuştu (FOTO: AA)

"BATI NETANYAHU DENEN CANİYE OYUNCAK OLMUŞ"

Son bir yılda Gazze'de süren ve Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta kelimeler yetersiz kalıyor. Batı Netanyahu denen caniye oyuncak olmuş. BMGK oyuncak olmuş durumda bir tanesi çıkıp da 'bu alçaklıktır' diyemedi.

Gezi olaylarında bir ay boyunca Taksim'de kamp kuranların hiçbirini Filistin'de ve Lübnan'da göremedik, göremiyoruz.

İsrail'in sırtını sıvazlama işlediği kalleşçe cinayetleri alkışlamak dışında hiçbir şey yapmadılar. 50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar. İsrail'e koşulsuz destek verenler, silah yollayanlar bu katliama aynen ortaktır.

"MUHALEFETİN GEVŞEKLİĞİ RAHATLIĞI BİZİ ALAKADAR ETMEZ"

Türkiye olarak zalimin hasmıyız, mazlumun hamisiyiz. Soykırım şebekesine karşı yürüttükleri haysiyet ve özgürlük mücadelesinde Filistin halkının yanındayız.

Muhalefetin gevşekliği rahatlığı bizi alakadar etmez. Onlar rakı masalarında geyik muhabbetti çevirirken biz bölgemizdeki ateşi söndürme mücadelesi veriyoruz.