Başkan Erdoğan’dan Güney Kafkasya Zirvesi’nde tarihi çağrı: İsrail’e silah ambargosu uygulanmalı

Türkiye ve Azerbaycan'ın girişimiyle oluşturulan 3+3 formatındaki mekanizmanın üçüncü toplantısı İstanbul'da yapıldı. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde temaslarını sürdürdü.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti (FOTO: AA)

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç yer aldı. Görüşmede Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti (FOTO: AA) (FOTO: AA)

İSRAİL'E SİLAH AMBARGOSU ÇAĞRISI

Başkan Erdoğan, BM nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail'i durdurmak için etkili bir adım olacağını,Türkiye'nin bunu dillendirmeye devam edeceğini belirtti.

Başkan Erdoğan'dan Dolmabahçe Ofisi'nde peş peşe kabul (FOTO: AA)

Erdoğan, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu kaydetti.



İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklama şöyle: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için Türkiye'de bulunan Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Güney Kafkasya'daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya'nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunu belirtti. Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail'e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye'nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini belirtti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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