Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar'ı vefatının üçüncü yılında andı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ı vefatının üçüncü yılında andı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesbaından yaptığı paylaşımla, " Özdemir Bayraktar Beyefendi’yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın vefatının üçüncü yılı nedeniyle bir anma mesajı patlaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."