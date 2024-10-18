Başkan Erdoğan Özdemir Bayraktar’ı vefatının üçüncü yılında andı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ın vefatının üçüncü yılı nedeniyle bir anma mesajı patlaştı.



Başkan Erdoğan'ın paylaşımı

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Büyük ve güçlü Türkiye ideali için canını dişine takarak çalışan, zor zamanlarda verdiği asil mücadelelerle Milli Teknoloji Hamlemize mihmandarlık yapan Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun."