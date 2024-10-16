Başkan Erdoğan’dan Külliye’de peş peşe kabul! Irak ile teröre karşı iş birliği mesajı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve IKBY ile iş birliği üzerinde fikir teatisinde bulunuldu; bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan görüşmede, 20 Ekim'de düzenlenecek IKBY parlamento seçimlerinin hayırlara vesile olması dileklerini ifade etti. Irak Türkmen Cephesi'nin de yarışacağı seçimlerin kapsayıcı anlayışla, barış ve huzur içinde gerçekleştirileceğine olan inancını dile getirdi.

"İSRAİL'İN BÖLGEYİ SAVAŞ ALANINA ÇEVİRME RİSKİ VAR"

Başkan Erdoğan, giderek artan İsrail saldırganlığının bölgeyi topyekun bir savaş alanına çevirme riskinin bulunduğunu, Türkiye'nin tüm bölgenin istikrar ve güvenliğine büyük önem atfettiğini, Irak makamlarının ülkeyi çatışmanın uzağında tutma gayretlerini takdirle karşıladığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi'nin tüm bölgenin ekonomik kalkınmasına, istikrarına ve kardeşliğine önemli katkı yapacağının, bu projenin IKBY'ye de her açıdan fayda sağlayacağının altını çizdi.

Başkan Erdoğan ayrıca bu sıkıntılı dönemde, tüm bölgenin huzur, refah ve iç barışına kasteden terör tehdidinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasına yönelik iş birliğinin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dost ve kardeş Irak'ın ve Irak halkının daima yanında olacağını vurguladı.

fotoğraf: AA

BAŞKAN ERDOĞAN, ARAP BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ GAYT'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer aldı.