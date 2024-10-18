Ana gündem Gazze! Bakan Fidan Hamas üyeleriyle görüştü

Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü. Bakan Fidan, Hamas heyetiyle esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Bakan Fidan ayrıca şehit edilen Yahya Sinvar ile ilgili Hamas üyelerine taziye mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada (Foto: ahaber.com ekran görüntüsü)



Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır. Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir. Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir" denildi.