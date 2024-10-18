META’dan skandal Yahya Sinvar sansürü! Şentop’un taziye mesajı kaldırıldı

Ağustos ayında İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Hamas Siyasi Büro Şefi seçilen Yahya Sinvar, geride kalan gün, terör devleti İsrail'in Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda şehit oldu

Sinvar'ın şehadetinin ardından ülkemizde de birçok siyasi isim taziye mesajı yayınladı.

META'DAN YAHYA SİNVAR SANSÜRÜ

Meta, TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop'un Sinvar için Facebook'tan yayınladığı taziye mesajına sansür uyguladı.

'KEYFİ SANSÜR UYGULAMAMA' SÖZÜ VERMİŞLERDİ

Meta'ya, ağustos ayında İsrail'in saldırısında şehit olan İsmail Haniye için yapılan paylaşımları sansürlediği için Türkiye'de erişim engeli getirilmişti.

Meta, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vermiş ve yeniden erişime açılmıştı.

Ayrıca Türk kullanıcılara yönelik keyfi sansür uygulanmasının kaldırılması da kabul edilmişti. Gelinen noktada Meta'nın sansür politikalarının sürdüğü görülüyor.

İsrail'in sanal kalkanı Zuckerberg: Instagram'dan sansür WhatsApp'tan koordinat

Geçmişte de benzer birçok skandala imza atan Instagram'ın sahibi Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, yaptıkları için İsrail'den özel bir teşekkür bile almıştı.

Öte yandan Meta'nın güvenlik başkanının Tel Aviv'de yaşaması ve Meta'nın bir diğer popüler uygulaması WhatsApp üzerinden de Filistinlilerin nasıl ölüme götürdüğü deşifre olmuştu. Yaşananlar Zuckerberg'in Siyonistler için nasıl bir kalkan olduğunu yeniden gündeme getirdi.