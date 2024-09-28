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Bakan Fidan’dan BMGK'da dünyaya çağrı: İsrail Gazze’den çekilmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.09.2024 00:56 Güncelleme: 28.09.2024 01:50
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Bakan Fidan’dan BMGK’da dünyaya çağrı: İsrail Gazze’den çekilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BMGK'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin konuştu. Bakan Fidan, açıklamasında “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararları uygulanmalı. Daimi, kalıcı bir ateşkes uygulanmalı. Esir takası gerçekleştirilmeli. İsrail Gazze'den çekilmeli." ifadelerine yer verdi.

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