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Başkan Erdoğan ve TSK'ya hakaret etmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.10.2024 22:05 Güncelleme: 18.10.2024 23:18
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Başkan Erdoğan ve TSK’ya hakaret etmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan ve TSK'ya hakaret içeren ifadeler kullanan ve terör örgütü PKK propagandası yapan şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya açıklamasında, "Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Başkan Erdoğan ve TSK'ya hakkında hakaret içeren ifadeler kullanan ve terör örgütü PKK propagandası yapan bir kişinin yakalanarak gözaltına alındığı duyurdu.

Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

"SİBER ZORBALARI TEK TEK YAKALAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir.

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir.

Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Bakan Yerlikaya Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu (Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur .

Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız.

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