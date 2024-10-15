Hüseyin Yayman’dan CHP’nin kadın cinayetleri araştırma önergesine ilişkin açıklama: Bu mesele siyaset üstüdür

AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP'nin genç yaştaki erkeklerin kadınlara yönelik saldırı ve şiddetinin araştırılması için verdiği önerge sonrası söz alarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (FOTO: AA ARŞİV)



Yayman, önergeye neden hayır dediklerini tane tane anlattı, "Kadın çocuk ve aile meselesine gündelik politika ve siyaset penceresinden bakmayın. Bu mesele siyaset üstüdür." dedi. Yayman, dağa kaçırılan çocuklara da vurgu yaptı, "Onların eline silah verilip PKK terör örgütüne bulaştırılmasına da karşıyız" ifadelerini kullandı.



AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (FOTO: AA ARŞİV)

CHP, genç yaştaki erkeklerin artan şiddeti ve kadınlara yönelik saldırılarına yönelik bir araştırma önergesi sundu. AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, şiddetin kategorize edilmesine tepki gösterdi, "AK Parti olarak biz, sadece çocukların şiddete bulaşması değil, topyekun şiddete karşıyız." dedi.



Yayman, ellerine silah verilerek terör örgütüne bulaştırılan çocukları da Meclis kürsüsünden hatırlattı, "Biz buna da karşıyız" diye konuştu.

CHP SIRALARINA BAKARAK TANE TANE ANLATTI: BİZ TOPYEKUN ŞİDDETE KARŞIYIZ

CHP'nin şiddeti kategorize ederek verdiği araştırma önergesi sonrası Meclis kürsüsünde söz alan Yayman, CHP sıralarına bakarak önergeye neden 'hayır' dediklerini tane tane anlattı. Yayman, "Konu çocuk olunca, konu kadın olunca, konu aile olunca çok önemli. Bizim buna gündelik politika perspektifinin dışına çıkıp çok daha geniş bir zaviyeden bakmamız siyaset üstü bir mesele olarak ele almamız gerekiyor." diyerek başladığı sözlerini şöyle sürdürdü: Hepinizin bildiği bir sözü tekrar etmek isterim. Konfüçyüs'ün meşhur bir sözü vardır; 1 yıl sonrasını düşünüyorsanız buğday ekiniz. 10 yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç ekiniz, 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz. Bu mesele o kadar önemli bir meseledir ki; Türkiye'de ilkokul, ortaokulu, lise ve üniversitede okuyan öğrenci sayısı Hollanda'nın nüfusundan fazladır. Bizim bu meselelere mevzuat çerçevesinden değil, gündelik siyaset penceresinden değil, daha geniş bir pencereden bakmamız ve bütüncül bir yaklaşım ile ele almamız gerekiyor. AK Parti olarak biz, sadece çocukların şiddete bulaşması değil, topyekun şiddete karşıyız.

AK Parti Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman (FOTO: AA ARŞİV)

"ÇOCUKLARIN DAĞA KAÇIRILIP TERÖRE BULAŞTIRILMASINA DA KARŞIYIZ"

Yayman, suçu sınıflandırmanın yanlış olduğunu vurgulayan şu ifadeler ile konuşmasına devam etti: Kadınların öldürülmesine de, çocukların suça bulaşmasına da, çocukların dağa kaldırılmasına da, ellerine silah verilip terör örgütüne katılmasına da karşıyız. Devlet anlayışımızın temelinde, "Devleti yaşat ki millet yaşasın" sözü vardır. Dolayısıyla biz meseleyi sadece çocuk suçlular olarak değil, aile, birey, toplumun korunması olarak el ele almaktayız. Bizim meseleye bakışlarımız daima insan öncedir şeklindedir. Biz CHP'nin verdiği bu önergeye katılmamaktayız.

"ÇOK ZENGİN PETROL KAYNAĞIMIZ YOK AMA İNSAN KAYNAĞIMIZ VAR"

"Sözlerime son vermeden önce Nobel Ödülü alan Daron Acemoğlu'nu tebrik ediyoruz, bu ödülün ülkemiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz." diyen Yayman, "Türkiye'de çok zengin bir petrol kaynağı bulunmamaktadır, doğal gaz kaynağı bulunmamaktadır ama Türkiye'de yetişmiş çok iyi gençler, çok iyi insan kaynağı bulunmaktadır." şeklinde konuştu