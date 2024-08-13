Hüseyin Yayman'dan oyun platformlarına uyarı! "Artık dur deme zamanı geldi" | Eskişehir'deki oyun dehşetine ilişkin açıklama

"OYUN PLATFORMLARI GÜNDEMİMİZDE"

Yayman, gençleri zehirleyen oyunları hazırlayan platformlarını uyardı ve şu ifadeleri kullandı:

Dijital Oyunların çocuklarımız üzerinde bıraktığı olumsuz etki bu acı olay ile bir kez daha görüldü. Evlatlarımıza zarar veren, toplum yapımızı olumsuz etkileyen oyunlar ve bunları piyasaya sunan platformlar gündemimizdedir.

CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız."