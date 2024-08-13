13 Ağustos 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Hüseyin Yayman'dan oyun platformlarına uyarı! "Artık dur deme zamanı geldi" | Eskişehir'deki oyun dehşetine ilişkin açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.08.2024 21:09 Güncelleme: 13.08.2024 21:25
ABONE OL
Hüseyin Yayman’dan oyun platformlarına uyarı! Artık dur deme zamanı geldi | Eskişehir’deki oyun dehşetine ilişkin açıklama

Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisiyle kalarak maske ve kesici aletle 5 kişiye saldıran 18 yaşındaki şahıs tutuklandı. Bu korkunç olay sonrası oyun platformlarındaki tehlike bir kez daha gündeme geldi. Oyun bağımlılığının dehşet sonuçlara neden olduğu konuşulurken Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yayman oyun platformlarına uyarıda bulunarak “Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız.” şeklinde konuştu. İşte detaylar..

Eskişehir'de oynadığı oyunun etkisiyle kasklı ve maskeli 18 yaşındaki saldırgan kesici alet ile çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçakladı. Olay sonrası Arda K. tutuklandı. Dehşete düşüren olayın ardından oyun bağımlılığının ne tür tehlikeler barındırdığı da bir kez daha gözler önüne serildi.

Eskişehir'de oyuna özenip 5 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı.Eskişehir'de oyuna özenip 5 kişiyi bıçaklayan şahıs tutuklandı.

"TEREDDÜT ETMEYİZ" DİYEREK UYARDI

Dijital bağımlılık ve oyun platformlarındaki içeriklerin tehlikeleri tartışılmaya devam ederken Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yayman "Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız." dedi.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman.Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman.

Yayman, Türkiye'nin konuştuğu olayı yakından takip ettiklerini vurgulayarak "Eskişehir'deki üzücü olayı yakından takip ediyoruz. Aslında bu tekil olay dahi nasıl bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu apaçık ortaya koyuyor.

Dijital bağımlılık meselesini artık bir ulusal güvenlik meselesi olarak ele almanın zamanı gelmiştir. Gençlerimiz klavyenin arasında yok olmaktadır. Bu işe artık dur deme zamanıdır." şeklinde konuştu.

"OYUN PLATFORMLARI GÜNDEMİMİZDE"

Yayman, gençleri zehirleyen oyunları hazırlayan platformlarını uyardı ve şu ifadeleri kullandı:

Dijital Oyunların çocuklarımız üzerinde bıraktığı olumsuz etki bu acı olay ile bir kez daha görüldü. Evlatlarımıza zarar veren, toplum yapımızı olumsuz etkileyen oyunlar ve bunları piyasaya sunan platformlar gündemimizdedir.

CUMA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Dijital Mecralar Komisyonu olarak tehlikeli oyunları tespit ettiğimizde gerekli önlemleri almakta tereddüt etmeyiz. Cuma günü bu olayı da özel olarak gündemimize alacağız."

"NE GEREKİYORSA YAPARIZ"

"Gençlerimizi zehirleyen, psikolojisini bozan oyunları üreten ve servis eden platformları bu konuda uyarıyoruz." diyen Yayman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızı korumak için ne gerekiyorsa yaparız. Oyun bağımlılığı ve mevcut tehditler konusunda aileleri de daha hassas olmaya çağırıyorum. Gençler geleceğimizdir ve dijital bağımlılık Türkiye'nin en birinci sorunudur."

Eskişehir’de sokaktakileri bıçaklayan kişi tutuklandıEskişehir’de sokaktakileri bıçaklayan kişi tutuklandı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör