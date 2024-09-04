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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'dan Famagusta dizisine tepki: Kıbrıs Türk'tür

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 16:41
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan Famagusta dizisine tepki: Kıbrıs Türk’tür

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Netflix'te yayımlanacak Kıbrıs Rum yapımı "Famagusta" dizisine ilişkin, "Rum tarafının, haksız bir biçimde, gerçeklerden kopuk, sürrealist bir dizi üzerinden Kıbrıs meselesini farklı bir yöne çevirmesini ve bir propagandaya, algı operasyonuyla farklı bir yöne çekmesini asla tasvip etmiyoruz, onaylamıyoruz. Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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