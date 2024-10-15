Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Betül'ün ailesine taziye ziyareti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi 27 yaşındaki Betül Önderoğlu'nun Ankara'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Erdoğan, yaklaşık yarım saat süren ziyarette duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı diledi.
Başkan Erdoğan, 12 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu'nun ailesini ziyaret etti.
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Malazgirt Mahallesi'nde yaşayan aileyi evlerinde ziyaret ederek taziyelerini ileten Başkan Erdoğan, duaların okunmasının ardından Betül Önderoğlu'nun ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başkan Erdoğan taziye evinden ayrıldı.