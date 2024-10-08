Canavar anne Eylem Tok yurt dışına kaçırmıştı: Katil Cihantimur’un o ses kayıtları ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne sebep olan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kazadan hemen sonraki 112 Acil Servis telefon konuşmaları ortaya çıktı.

"HAYATIM BİTTİ HEMEN GEL"

Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor. Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

KAZANIN ARDINDAN KAÇTILAR

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Acı hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp annesiyle önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

ŞÜPHELİLERİN İADESİ İSTENDİ

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletildi. Anne-oğlunun firarda bulundukları 106 gün içinde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdiği önce New York'a ardından ise Washington, California ve Miami'ye geçtiği ortaya çıktı.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Florida federal mahkemenin kararı üzerine Cihantimur ve Tok, 14 Haziran'da Boston'da polis tarafından yakalanmıştı.

TARTIŞMALI BİLİRKİŞİ RAPORU

İstanbul'da Mart ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci, Timur Cihantimur'un avukatlarının hazırlattığı özel bilirkişi raporuna göre yüzde 75 kusurlu bulundu. Baba Özer Aci yaptığı açıklamada, "Orada yaralılara yardım etmeyerek ölüme terk ediyor. Hiç mi suçları yok? Sadece kazayı kaza olarak değerlendirip kazadan sonra yaşanan olayları değerlendirme niçin yapılmıyor? Ben skandal bir rapor olduğunu düşünüyorum. Hayatta her şey para olmadığını söylüyorum. Hiç mi merhametleri, vicdanları sızlamadı?" ifadelerini kullandı.