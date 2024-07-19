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Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi | Dudağı patladı dişleri kırıldı

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklandı. Yaşanan gelişmelerin ardından Timur Cihantimur, tutuklu bulunduğu Newark Çocuk Koruyucu Gözetim Birimi'nde 3 mahkum tarafından darp edildi. İşte detaylar...

Giriş: 19.07.2024 23:13 Güncelleme: 19.07.2024 23:36
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Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

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Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi

Hatırlanacağı üzere, Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur ailesine ait lüks araçla ehliyetsiz bir şekilde gaza bastı. bozulan ATV'lerini yol kenarına çeken grubun arasına daldı.

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Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi

Evli ve bir çocuk babası 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı.

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Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi

Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklandı.

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Oğuz Murat Aci’yi hayattan koparmıştı! Katil Timur Cihantimur cezaevinde mahkumlar tarafından darp edildi

Yaşanan gelişmelerin ardından yeni bir detay ortaya çıktı.