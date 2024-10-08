Orta Doğu’da eller tetikte! Uzman isimler A Haber’de yorumladı
Gazze’de soykırım yapan Batı Şeria’da işgal girişiminde bulunan terör örgütü İsrail, gözünü bu kez Lübnan’a dikti. Ülkenin her bir tarafına bombalar atılırken denizden operasyon için hazırlık yapılıyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi. Akademisyen Dr. Necmettin Mutlu İsrail’in kara savaşında korktuğunu bunun yanından İran’ın İsrail’e karşı Suriye’ye Golan cephesini açmak için baskı yaptığını söyledi.
Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan kayıplarla birlikte 50 binden fazla sivili katleden Batı Şeria'da adım adım işgal planı uygulayan terör devleri İsrail gözünü Lübnan'a dikti. Egemen bir devletin kurallarını çiğneyerek sürekli havadan bomba yağdırıyor. Şu ana kadar Lübnan'a yönelik yapılan saldırılarda 2 binden fazla insan öldü.
Karadan sızma girişimleriyle operasyon yürütmeye çalışan katliamcı İsrail, Hizbullah karşısında ağır kayıplar verdi. Dağlık ve ormanlık alanda başarısız olan İsrail Lübnan'ı denizden de ablukaya almak istiyor. Ellerin sürekli tetikte olduğu bölgedeki gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
TÜRKİYE BÖLGESEL SAVAŞ İSTEMİYOR
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin: Türkiye tehlikenin farkında ve bölgesel bir savaş istemiyor. Maalesef bölge ülkeleri arasında bir tek Türkiye bunun farkında ve bunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamaların arkasında aslında bu mesaj var. Türkiye için önemli olan sahalar var. Türkiye’nin Suriye’de terörden arındırdığı bölgöler var. Türkiye’ye yönelik tehdit oradan gelecek.
İSRAİL’İN KAPASİTESİ TÜRKİYE’YE YETMEZ
Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı operasyonların önemi burada anlaşılıyor. PKK/YPG sınırımızın ötesine itildi. İsrail’in ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek kapasitesi bile yok. Evet İsrail arkasında ABD olabilir ancak TSK’nın ve Türk ordusunun yapısı, Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen gibi değil ve Türkiye’de bunlar gibi ülkeler değil. Türkiye bir İran da değil. İran sadece vekalet savaşı veren bir ülkedir. Türkiye operasyonlarını kendi gücüyle yaptı. Karadan işini gören DEAŞ ve PKK ile çatışan ve onları bitiren tek ülkedir. İsrail’in karşısındaki devlet değil bir örgüttür. İsrail kendi de bir devlet olmadığı için bunu tercih ediyor.
HARİTALAR BOŞUNA
Türkiye için tehditler Suriye sahasında var. Gazze ve Lübnan’da yaşananalar konuşulurken Suriye sahasında önemli gelişmeler yaşanıyor. Irak, Doğu Akdeniz ve Libya sahaları da bizim için oldukça önemlidir. Türkiye’nin ulusal çıkarları olan bölgelerde tehlikeler var ve bunlara odaklanmalıyız. Çok önceden beri Türkiye’nin de içinde olduğu bir takım haritalar çiziliyor ancak bunlar boşuna yapılıyor. Devlet ve güvenlik bürokrasisi tehlike ve tehditleri farkında buna göre hareket ediyor.
İRAN-İSRAİL GERİLİMİNİN PERDE ARKASI
Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Cihan Günyel: Dünya şu anda rasyonel olmayan bir devlet ve onu yönetenlerle karşı karşıya. İsrail’in İran’a vereceği yanıt merak ediliyor. Nükleer tesisler ya da üretim tesisleri hedef olacak gibi duruyor. Ucu açık bir misillemeden bahsediyoruz. ABD devreye girdi ve el altında pazarlıklarla İsrail’i sınırlandırmaya çalışıyor. Perşembe günü İsrail ile ABD arasında bir görüşme olacak oradan bir sonuç almaya çalışacaklar.
İsrail şu anda vekil güçleri üzerinden İran’a aslında bir cevap veriyor. Hem Lübnan’da hem Suriye’de bunu yapıyor. Gözler Lübnan’a çevrilince Gazze konuşulmamaya başladı ve İsrail’in burada yaptığı soykırım geri plana gitti. Son 1 senedir İran-İsrail gerilimine bakılırsa Gazze’nin arka plana itildiği ve soykırımın daha fazla şiddetinin arttırıldığı süreci yaşadık. Bizler işin bu tarafını maalesef hep kaçırıyoruz. İran ile yaşanan gerginlik bu anlamda İsrail’in istediği bir şey haline geliyor. Uluslararası Adalet Divanı bir soykırım suçu işlendiğini belirtti ve tutanaklara geçti.
HAVADAN DENİZDEN ABLUKA
Dr. Necmettin Mutlu: Lübnan’da denize paralel uzanan dağlar var bunun yanında Anti-Lübnan Dağları bulunuyor. Yani dağlık ve ormanlık alanlar hakim. 2006 yılında Hizbullah Lübnan’ın güneyindeki köylerinde saklanıp özellikle kara savaşlarında mücadele etti. Buralar mevzi savaşı yapmaya imkanı veriyor. Burada İsrail ciddi bir yenilgi aldı. İsrail bu bölgede kara savaşında handikaplı ve bunu bildiği için havadan, denizden sarıp bunun yanında suikastlar düzenleyip Hizbullah kara yeteneklerini bitirmeye çalıştı.
FRANSA İSRAİL ÇIKAR ÇATIŞMASI
İsrail 2006 yılında olduğu gibi Lübnan’ı ablukaya almaya çalışıyor. Eğer Akdeniz’de 9 nolu blokta Fransızlarla çıkarlar çatışmazsa bunu göreceğiz. Burada 2 tane gaz sahası var biri Fransa’da biri İsrail’de bulunuyor. Şu anda Fransızlardan gelen muhalif seslerin temelinde burası var. 2022 yılında yapılan anlaşmanın Fransa için yapıldığı düşünülüyor. İsrail ile Fransa arasında yaşanan anlaşmazlığın sebebi sivillerin ölmesi değil. Fransa elindeki gaz yataklarının elinden gitmesinden korkuyor. Yaşanan görüş ayrılığı muhtemelen ateşkesi gündeme getirecektir.
İSRAİL KARA KORKUSU VE İRAN BASKISI
İsrail dün gece çok sayıda havadan saldırı gerçekleştirdi. Burada tek amaç var Hizbullah’ın kara yeteneklerini yok etmek. İsrail karadan başarı sağlayamıyor ve 2006 yılında da bu yüzden ateşkes yapmak zorunda kaldılar. Golan cephesi var; özellikle İran’dan Suriye’ye baskı var. Bu cephenin açılmasını ve İsrail’in Beyrut’tan dikkatinin dağılmasını istiyor. Esad’ın gündemi bu değil ve Lübnan ile ilgilenmiyor. Hizbullah burada sessiz ve hedefi İsrail’i kara savaşına çekmek.
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