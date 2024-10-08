Orta Doğu’da eller tetikte! Uzman isimler A Haber’de yorumladı

10:50 08 Ekim 2024

Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin: Türkiye tehlikenin farkında ve bölgesel bir savaş istemiyor. Maalesef bölge ülkeleri arasında bir tek Türkiye bunun farkında ve bunu dile getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamaların arkasında aslında bu mesaj var. Türkiye için önemli olan sahalar var. Türkiye’nin Suriye’de terörden arındırdığı bölgöler var. Türkiye’ye yönelik tehdit oradan gelecek.

İSRAİL’İN KAPASİTESİ TÜRKİYE’YE YETMEZ

Türkiye’nin sınır ötesinde yaptığı operasyonların önemi burada anlaşılıyor. PKK/YPG sınırımızın ötesine itildi. İsrail’in ise Türkiye ile karşı karşıya gelecek kapasitesi bile yok. Evet İsrail arkasında ABD olabilir ancak TSK’nın ve Türk ordusunun yapısı, Lübnan, Irak, Suriye ve Yemen gibi değil ve Türkiye’de bunlar gibi ülkeler değil. Türkiye bir İran da değil. İran sadece vekalet savaşı veren bir ülkedir. Türkiye operasyonlarını kendi gücüyle yaptı. Karadan işini gören DEAŞ ve PKK ile çatışan ve onları bitiren tek ülkedir. İsrail’in karşısındaki devlet değil bir örgüttür. İsrail kendi de bir devlet olmadığı için bunu tercih ediyor.