Erzincan’da korkutan deprem! Az önce deprem deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son dakika haberleri... AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 8 Ekim Salı günü sabah saatlerinde Erzincan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA

#DEPREM

Büyüklük:3.6 (Ml)

Yer:Tercan (Erzincan)

Tarih:2024-10-08

Saat:07:14:58 TSİ

Enlem:39.53306 N

Boylam:40.59861 E

Derinlik:7.11 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-10-08 07:14:58 39.53306 40.59861 7.11 ML 3.6 Tercan (Erzincan)

2024-10-08 03:57:37 35.03583 26.76861 10.9 ML 3.5 Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)

2024-10-08 03:46:39 40.77694 28.84194 7.2 ML 1.8 Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul)

2024-10-08 02:43:43 38.11 36.72583 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)

2024-10-08 02:28:48 38.20056 38.68889 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)

2024-10-08 02:02:11 37.27222 36.80278 7.56 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-08 01:54:17 38.55583 25.79056 6.05 ML 1.7 Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir)

2024-10-08 01:33:26 37.2425 36.78889 6.82 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)

2024-10-08 01:17:52 39.22778 27.25028 7.0 ML 1.2 Bergama (İzmir)

2024-10-08 00:45:42 38.35917 39.07444 7.0 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)

2024-10-08 00:40:27 37.50806 37.19389 6.98 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)

2024-10-07 23:39:47 38.82 37.4325 7.0 ML 2.4 Gürün (Sivas)

2024-10-07 23:17:02 38.01028 37.57278 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)

2024-10-07 23:13:10 38.52111 40.35333 16.98 ML 1.3 Genç (Bingöl)

2024-10-07 22:55:30 38.30833 38.90056 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)

2024-10-07 22:34:41 36.72056 28.16167 54.21 ML 2.8 Marmaris (Muğla)

2024-10-07 21:12:44 38.68222 43.10833 7.0 ML 1.4 Van Gölü - [07.02 km] Tuşba (Van)

2024-10-07 21:02:23 39.03639 30.15444 7.0 ML 1.7 Altıntaş (Kütahya)

2024-10-07 20:22:18 37.67528 35.94417 7.03 ML 1.9 Kozan (Adana)