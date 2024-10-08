Erzincan'da korkutan deprem! Az önce deprem deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?
8 Ekim 2024 sabahı Erzincan’da gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki deprem, bölgede paniğe neden oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, depremin merkez üssü Erzincan'ın Tercan ilçesi yakınlarında tespit edildi. Şu an için artçı depremlerin olup olmayacağı ve daha fazla bilgiye ulaşabilmek için araştırmalar sürüyor. Erzincan'daki son depremlerle ilgili anlık bilgiler haberimizde...
Son dakika haberleri... AFAD tarafından yapılan son açıklamaya göre 8 Ekim Salı günü sabah saatlerinde Erzincan'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ERZİNCAN DEPREM SON DAKİKA
#DEPREM
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Tercan (Erzincan)
Tarih:2024-10-08
Saat:07:14:58 TSİ
Enlem:39.53306 N
Boylam:40.59861 E
Derinlik:7.11 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-10-08 07:14:58 39.53306 40.59861 7.11 ML 3.6 Tercan (Erzincan)
2024-10-08 03:57:37 35.03583 26.76861 10.9 ML 3.5 Akdeniz - [193.96 km] Datça (Muğla)
2024-10-08 03:46:39 40.77694 28.84194 7.2 ML 1.8 Marmara Denizi - [16.12 km] Adalar (İstanbul)
2024-10-08 02:43:43 38.11 36.72583 7.02 ML 1.2 Göksun (Kahramanmaraş)
2024-10-08 02:28:48 38.20056 38.68889 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-10-08 02:02:11 37.27222 36.80278 7.56 ML 1.6 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-08 01:54:17 38.55583 25.79056 6.05 ML 1.7 Ege Denizi - [48.50 km] Çeşme (İzmir)
2024-10-08 01:33:26 37.2425 36.78889 6.82 ML 1.2 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-10-08 01:17:52 39.22778 27.25028 7.0 ML 1.2 Bergama (İzmir)
2024-10-08 00:45:42 38.35917 39.07444 7.0 ML 2.3 Sivrice (Elazığ)
2024-10-08 00:40:27 37.50806 37.19389 6.98 ML 2.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-10-07 23:39:47 38.82 37.4325 7.0 ML 2.4 Gürün (Sivas)
2024-10-07 23:17:02 38.01028 37.57278 7.0 ML 1.8 Nurhak (Kahramanmaraş)
2024-10-07 23:13:10 38.52111 40.35333 16.98 ML 1.3 Genç (Bingöl)
2024-10-07 22:55:30 38.30833 38.90056 7.0 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2024-10-07 22:34:41 36.72056 28.16167 54.21 ML 2.8 Marmaris (Muğla)
2024-10-07 21:12:44 38.68222 43.10833 7.0 ML 1.4 Van Gölü - [07.02 km] Tuşba (Van)
2024-10-07 21:02:23 39.03639 30.15444 7.0 ML 1.7 Altıntaş (Kütahya)
2024-10-07 20:22:18 37.67528 35.94417 7.03 ML 1.9 Kozan (Adana)