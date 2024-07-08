08 Temmuz 2024, Pazartesi
Katil Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'dan "pes" dedirten paylaşım! Yeni TV programı yapacağını duyurdu | Aci ailesinden sert tepki
1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Timur Cihantimur'un kalça ameliyatlarıyla ünlenen estetik cerrah babası Bülent Cihantimur, yeni TV programı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine kazada vefat eden Aci'nin babası Özer Aci, "Türkiye'de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...
Giriş: 08.07.2024 20:58 Güncelleme: 08.07.2024 21:21
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15