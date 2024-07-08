Katil Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'dan "pes" dedirten paylaşım! Yeni TV programı yapacağını duyurdu | Aci ailesinden sert tepki

ACILI ACİ AİLESİNDE SERT TEPKİ

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından Patronlar Dünyası'na konuştu.

"TÜRKİYE'DE KATİLİN DİZİSİ İZLENİRSE, ARTIK SÖYLENECEK BİR LAF YOK"



Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye'de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.