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Katil Timur Cihantimur'un babası Bülent Cihantimur'dan "pes" dedirten paylaşım! Yeni TV programı yapacağını duyurdu | Aci ailesinden sert tepki

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Timur Cihantimur'un kalça ameliyatlarıyla ünlenen estetik cerrah babası Bülent Cihantimur, yeni TV programı yapacağını duyurdu. Bunun üzerine kazada vefat eden Aci'nin babası Özer Aci, "Türkiye'de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok" diyerek tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş: 08.07.2024 20:58 Güncelleme: 08.07.2024 21:21
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Katil Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’dan pes dedirten paylaşım! Yeni TV programını yapacağını duyurdu | Aci aileisnden tepki

1 Marta İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci, ehliyetsiz sürücü T.Cihantimur'un kullandığı aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmişti.

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Katil Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’dan pes dedirten paylaşım! Yeni TV programını yapacağını duyurdu | Aci aileisnden tepki

Kazanın ardından cani anne ile katil oğlu, önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı. Haklarında kırmızı bülten çıkartılan Eylem Tok ile oğlu Timur, ABD'de yakalanarak tutuklanmıştı.

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Katil Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’dan pes dedirten paylaşım! Yeni TV programını yapacağını duyurdu | Aci aileisnden tepki

Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken katil oğlu Timur Cihantimur, ABD'de yargılanırken baba Bülent Cihantimur'un "Doktor B Bu Ben Miyim?" adlı TV programının tanıtmını yapması büyük tepki çekti.

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Katil Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’dan pes dedirten paylaşım! Yeni TV programını yapacağını duyurdu | Aci aileisnden tepki

BABA CİHANTİMUR'DAN "PES DEDİRTEN" PAYLAŞIM
Katil oğlu ABD'de tutuklu yargılanırken baba Bülent Cihantimur, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım tepkilerin odağı oldu. Bülent Cihantimuri paylaşımında, yeni TV programı "Bu Ben Miyim?"in yakında başlayacağını söyledi.

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Katil Timur Cihantimur’un babası Bülent Cihantimur’dan pes dedirten paylaşım! Yeni TV programını yapacağını duyurdu | Aci aileisnden tepki

ACILI ACİ AİLESİNDE SERT TEPKİ
Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, program duyurusunun ardından Patronlar Dünyası'na konuştu.

"TÜRKİYE'DE KATİLİN DİZİSİ İZLENİRSE, ARTIK SÖYLENECEK BİR LAF YOK"

Özer Aci, "Programın eski olduğunu düşünmüştüm. Tekrar başlayacakmış. Başlasın. Kendine çok güveniyorsa başlasın. İzleyicileri merakla izleyecek. Hangi kanaldır, nedir, ne değildir öğreneceğiz kısa zamanda. Türkiye'de katilin dizisi izlenirse, artık söylenecek bir laf yok. 2 milyon dolar kefalet talebinde bulundu. Sıkıntı yok. Sonuçta adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum" dedi.