02 Ekim 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Akın Gürlek kimdir? İşte, kariyer geçmişi ve hayatı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.10.2024 15:38
ABONE OL
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Akın Gürlek kimdir? İşte, kariyer geçmişi ve hayatı…

Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Gürlek'in atanmasıyla birlikte kariyeri ve biyografisi merak konusu oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör