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Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın eşi saldırıyı polis telsizinden öğrendi!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:09
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Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın eşi saldırıyı polis telsizinden öğrendi!

İstanbul Ümraniye'de 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan ve karakoldan kaçan şüpheliyi gözaltına almak isterken şehit düştü. Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, saldırıyı telsiz anonsuyla öğrendiğini anlattı.

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