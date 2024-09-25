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Katilin Şeyda Yılmaz'ı şehit etmeden önceki hırsızlık anları ortaya çıktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 20:52 Güncelleme: 25.09.2024 22:06
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Katilin Şeyda Yılmaz’ı şehit etmeden önceki hırsızlık anları ortaya çıktı!

Türkiye hırsızlık şüphelisi olan Yunus Emre Geçti tarafından başından vurularak şehit edilen polis Şeyda Yılmaz'a ağladı. 26 yaşındaki Şeyda polisi şehadete götüren cani Yunus Emre Geçti, saldırıdan önce motosiklet hırsızlığına soyunmuştu. ATV Haber, her şeyin başlangıcı olan o anın görüntüsüne ulaştı.

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