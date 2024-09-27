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Narin Güran cinayetinde iki şüpheli daha! O görüntüler Şahin Göz'e takıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 12:26 Güncelleme: 27.09.2024 12:31
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Narin Güran cinayetinde iki şüpheli daha! O görüntüler Şahin Göz’e takıldı

Diyarbakır'da kaybolduktan günden sonra cesedine ulaşılan Narin Güran'ın katilinin kim olduğu halen çözülemezken, itirafçı Nevzat Bahtiyar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ASELSAN'ın ürettiği Şahin Göz kamerası görüntülerinde Nevzat Bahtiyar'ın Narin'i dereye bıraktığı anlanda bulunduğu yerdeki sazlık alanda iki kişi daha tespit edildi. Görüntüler yeniden incelenecek. İşte detaylar...

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