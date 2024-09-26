CANLI | Nasrallah suikastında 80 ton bomba! Hizbullah'tan Tel Aviv misillemesi
Katil İsrail ordusu Gazze'de yaptığı katliamların ardından Lübnan'ı hedef alıyor. İsrail, aralarında Hizbullah lideri Nasrallah'ın da bulunduğu üst düzey yöneticileri öldürdü. Nasrallah suikastında 80 ton patlayıcı kullanıldığı öğrenilirken, Hizbullah da saldırı sonrası Tel Aviv'i hedef aldı.
Hizbullah, İsrail'in dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Genel Sekreteri Hasan Nasrallah hakkında açıklama yaptı.
Hizbullah açıklamasında, Nasrallah'ın hayatını kaybettiğini doğruladı. İran Kızılayı Nasrallah için başsağlığı mesajı yayınlayarak, "Seyid Hasan Nasrallah şehit edildi. Lübnan Hizbullahı, bu hareketin genel sekreteri Seyid Hasan Nasrallah'ın Siyonist rejimin Beyrut'un güney banliyölerine yönelik canice saldırısında şehit edildiğini doğruladı" ifadelerini kullandı.
İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR
NASRALLAH SUİKASTINDA 80 TON PATLAYICI
İsrail ordusu tarafından yapılan Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen 140 hedefin vurulduğu ifade edilen açıklamada, "Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın bulunduğu yere her biri yaklaşık 1 ton olmak üzere 85 füzeyle yaklaşık 80 ton patlayıcı atıldığı" kaydedildi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de, ordunun Nasrallah ve Hizbullah karargâhını vurma planını uzun hazırlıklardan sonra hayata geçirdiğini ifade etti, "Doğru zamanda ve çok hassas bir şekilde yapıldı. Alet çantamızdaki son şey bu değil. İleri gitmek adına daha fazla kabiliyetimiz var" dedi.
BEN GURİON HAVALİMANINA BALİSTİK FÜZE
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilerin kontrolündeki) Yemen silahlı kuvvetlerine bağlı füze birliği, Tel Aviv'deki Yafa Havalimanını (Ben Gurion) Filistin 2 tipi balistik füzeyle vurdu." ifadesini kullandı.
Seri, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarından sonra New York'tan gelişinin ardından" gerçekleştiğini belirtti.
Seri, İsrail’in işlediği suçlara karşılık olarak "daha fazla misillemede bulunmaya" ve Gazze ile Lübnan'ı savunmak adına "gerektiğinde gerilimi artırmaktan çekinmeyeceklerini" ifade etti.
İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.
NETANYAHU: NASRALLAH'IN ÖLDÜRÜLMESİ ŞARTTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Nasrallah'ı öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından ilk kez konuştu. Sayısız İsraillinin ve çok sayıda Amerikan ve Fransız vatandaşının öldürülmesinden sorumlu bir "katil" ile hesaplaştıklarını belirten Netanyahu, "İran'ın kötülük ekseninin ana motoruydu" ifadelerini kullandı.
Nasrallah'ın ve yardımcılarının "İsrail'i yok etme planının mimarları" olarak nitelendiren Netanyahu, "O sadece İran tarafından harekete geçirilmedi. Birçok durumda İran'ı harekete geçirdi. Nasrallah'ın öldürülmesi, belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için temel şarttı" diye konuştu.
"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ÖNEMLİ ZORLUKLARLA KARŞILAŞACAĞIZ"
Hafta başında, İsrail ordusunun düzenlediği ağır saldırıların yeterli olmayacağını anladığını kaydeden Netanyahu, "Nasrallah hayatta olduğu sürece, Hizbullah'ın yeteneklerini hızla rehabilite edebilirdi. Ben de emri verdim ve Nasrallah artık bizimle değil" dedi.
Nasrallah'ın öldürülmesiyle ilgili Netanyahu, "Sadece kuzey sakinlerinin evlerine dönmesini değil, aynı zamanda güneydeki esirlerimizin geri dönmesini ilerletecek ve önümüzdeki yıllarda bölgedeki güç dengesini değiştirecek bir adımdı" şeklinde konuştu.
Elde ettikleri başarılara rağmen işlerinin bitmediğini söyleyen Netanyahu, "Önümüzdeki günlerde önemli zorluklarla karşılaşacağız ve bunların üstesinden geleceğiz" dedi.
NETANYAHU'DAN İRAN'A TEHDİT
İran'a da tehditkar mesajlar gönderen Netanyahu, "Bize saldıranlara biz de saldıracağız. İran'da ya da Orta Doğu'da İsrail'in uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer yoktur ve bugün bunun ne kadar doğru olduğunu biliyorsunuz. Bir yıl önce düşmanlarımız bize saldırdı ve İsrail'in yok olma yolunda ilerlediğini düşündüler. Bir yıl sonra, saldırı üstüne saldırı, başarı üstüne başarı, umutlarının nasıl kırıldığını anladılar" diye konuştu.
LÜBNAN'DA 3 GÜNLÜK YAS
Lübnan hükümeti, İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 3 günlük yas ilan etti.
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Bakanlar Kurulu, başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak nitelendirilen Dahiye bölgesine yönelik İsrail hava saldırılarında yaşamını yitiren Nasrallah'ın toprağa verileceği günün, resmi tatil olacağını duyurdu.
Bakanlar Kurulu, Hasan Nasrallah için Lübnan'da 30 Eylül-2 Ekim tarihlerinde 3 günlük yas ilan etti.
ABBAS'TAN TAZİYE MESAJI
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırısında ölen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için Hizbullah’a taziye mesajı gönderdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre Abbas, İsrail’in suikast düzenleyerek öldürdüğü Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah için Hizbullah’a gönderdiği mesajda başsağlığı dileklerini iletti.
Ayrıca Abbas, "İsrail'in acımasız saldırıları sonucu hayatını kaybeden Lübnanlı siviller için Lübnan hükümetine ve kardeş Lübnan halkına içten taziyelerini" sundu.
İSRAİL'DEN DAHİYE'YE YENİ SALDIRI
İsrail ordusu: Hizbullah komutanı Hasan Halil Yasin'i öldürdük
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ!
Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah İsrail'e karşı büyük bir misilleme saldırısına başladı.
A Haber ekipleri saldırıları dakika dakika canlı yayında aktarırken Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. İsraillilerin büyük bir panik içinde sağa sola kaçıştığı görüldü.
İRAN'DA 5 GÜNLÜK YAS!
İran, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah için 5 günlük yas ilan etti.
LÜBNAN'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!
Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgileri paylaştı.
İsrail ordusunun 8 Ekim'den 15 Eylül'e kadar Lübnan'a yönelik saldırılarında 38'i kadın ve 17'si çocuk olmak üzere 610 kişinin öldüğü, 2 bin 56 kişinin yaralandığını aktaran Ebyad, 16 Eylül-27 Eylül tarihleri arasında ise İsrail'in saldırılarında 1030 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Son 2 haftada ölen 1030 kişi arasında 156 kadın ve 87 çocuğun olduğu bilgisini veren Ebyad, bu süre zarfında 6 bin 352 kişinin de yaralandığı ifade etti.
8 EKİM'DEN BU YANA BİN 640 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İsrail'in dünden beri sürdürdüğü saldırılarda da 11 kişinin öldüğü ve 108 kişinin yaralandığını bildiren Ebyad, 8 Ekim'den bu yana 1640 kişinin hayatını kaybettiği, 8 bin 408 kişinin yaralandığını söyledi.
İsrail saldırılarında şu ana kadar 194 kadının öldüğünü bilgisini paylaşan Bakan Ebyad, enkaz altından çıkarılamayan veya henüz kimleri tespit edilemeyenlerin olduğuna da dikkati çekti.
İRANLI GENERAL NİLFURUŞAN ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail'in dün Beyrut'ta düzenlediği ve Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın da hayatını kaybettiği saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirildi.
HİZBULLAH'TAN NASRALLAH AÇIKLAMASI
Hizbullah, İsrail'in saldırısında liderleri Nasrallah'ın öldürüldüğünü duyurdu.
HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA
İran lideri Ali Hamaney, "İsrail'in Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına zarar veremeyeceğini" ve bölgedeki tüm "direniş güçlerinin" Hizbullah'a destek vereceğini ifade etti.
İran lideri Hamaney, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında, İsrail'in Gazze'de bir yıldır sürdürdüğü savaş suçlarını Lübnan'a da uygulamaya çalıştığını belirten Hamaney, "Siyonist suçlular, Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına ciddi zarar veremeyecek kadar küçük olduklarını bilmelidir." ifadelerini kullandı.
İran lideri, bölgedeki "direniş güçlerinin" Hizbullah'ın yanında duracağını ve "direniş güçlerinin mücadelesinin Hizbullah'ın öncülüğünde devam edeceğini" belirtti.
Hamaney, İsrail'in gece Beyrut'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında olduğu öne sürülen ve akıbeti henüz belirlenemeyen Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'tan söz etmedi.
UÇAK GERİ DÖNDÜ
İsrail'in Lübnan'daki tek havalimanı olan Uluslararası Refik Hariri Havalimanı kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit ettiği bildirildi.
Lübnan Ulaştırma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, İsrail ordusunun Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'ndan Hizbullah'a silah tedarikinin sağlandığı yönündeki iddialarını yalanladı.
Lübnan ordusunun, askeri uçakların Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nı kullanabilmesine onay veren tek makam olduğunun altını çizen Lübnanlı yetkili, İsrail ordusunun havalimanının kule frekanslarını hacklediği ve İran'a ait sivil uçağı iniş yapması halinde vurmakla tehdit ettiğini kaydetti.
Yetkili, bunun üzerine İran yolcu uçağına Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verdiklerini belirtti.
İRAN: HAMANEY GÜVENLİ BÖLGEDE
BIDEN'DAN TALİMAT
ABD Başkanı Joe Biden, Pentagon'a İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Amerikan ordusunun Orta Doğu'daki duruşunu gözden geçirme talimatı verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, ulusal güvenlik ekibi tarafından Orta Doğu'daki son gelişmelerle ilgili bilgilendirildi.
Biden, İsrail'in Lübnan'a saldırıları nedeniyle Pentagon'a "caydırıcılığı arttırmak, kuvvet korumasını sağlamak ve ABD'nin tüm hedeflerini desteklemek için bölgedeki kuvvetlerin gerektiğinde duruşunu değerlendirme ve ayarlama" direktifini iletti.
Biden, bölgedeki ABD büyükelçiliklerinin uygun olan tüm koruyucu önlemleri almasını sağlama konusunda da talimat verdi.
"TÜM KOMUTA KADEMESİ ÖLDÜRÜLDÜ"
İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Hizbullah'In tüm komuta kademesi öldürüldü" ifadeleri kullanıldı.
"İNKAR ETMİYORUZ DOĞRULAMIYORUZ"
HİZBULLAH'TAN AÇIKLAMA: CUMA'DAN BERİ HABER YOK
"NASRALLAH ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın öldürüldüğünü iddia etti.
IDF açıklamasında, “Hizbullah terör örgütünün lideri ve kurucularından Hasan Nasrallah'ın, Hizbullah'ın Güney Cephesi Komutanı Ali Karki ve diğer Hizbullah komutanlarıyla birlikte IDF tarafından ortadan kaldırıldığını duyurdu. IDF ve İsrail güvenlik kurumlarından alınan kesin istihbaratın ardından IAF savaş uçakları Beyrut'un Dahieh bölgesinde bir konutun altında yer alan Hizbullah terör örgütünün Merkez Karargahına hedefli bir saldırı düzenledi. Saldırı, Hizbullah'ın üst düzey komuta kademesi karargâhta faaliyet gösterirken ve İsrail Devleti vatandaşlarına karşı terörist faaliyetler yürütürken gerçekleştirildi. Hassan Nastallah 32 yıllık Hizbullah Genel Sekreterliği döneminde çok sayıda İsrailli sivil ve askerin öldürülmesinden ve binlerce terörist faaliyetin planlanıp yürütülmesinden sorumlu olmuştur. Dünyanın dört bir yanında çeşitli milletlerden sivillerin öldürüldüğü terör saldırılarının yönetilmesi ve yürütülmesinden sorumluydu. Nasrallah örgütün merkezi karar mercii ve stratejik lideriydi. Hasan Nasrallah liderliğindeki Hizbullah terör örgütü, 8 Ekim'de İsrail Devleti'ne karşı savaşında Hamas terör örgütüne katıldı. O tarihten bu yana Hizbullah, İsrail Devleti vatandaşlarına yönelik sürekli ve sebepsiz saldırılarını sürdürerek Lübnan Devleti'ni ve tüm bölgeyi daha büyük bir gerilimin içine çekmektedir. IDF, İsrail Devleti ve halkına karşı terörizmi teşvik eden ve bu yönde faaliyet gösteren herkese karşı operasyonlarına devam edecektir” dedi.
İSRAİL GECE BOYU BOMBALADI
srail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.
İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.
İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.
Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceyi geçirdi.
IRAK: BÜYÜK BİR SORUMSUZLUK
Irak Meclis Başkan Vekili Muhsin Mendelavi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivillerin bulunduğu binaları bombalamasını "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.
Irak resmi haber ajansına göre Mendelavi, İsrail’in Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.
Mendelavi açıklamasında, "Siyonist rejim bir kez daha çocuklar, yaşlılar, gençler ve kadınlardan oluşan silahsız sivilleri öldürerek savaş suçlarına devam ediyor. Güvenli binalarda yaşayan halkı hedef alıyor, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarının yapıldığı bir dönemde tüm dünyaya alaycı bir mesaj gönderiyor." ifadelerini kullandı.
İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNE 40'TAN FAZLA SALDIRI DÜZENLEDİ
İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinin çeşitli noktalarındaki binalara 40’tan fazla saldırı düzenledi.
İsrail savaş uçakları, İsrail ile 8 Ekim’den bu yana çatışan Hizbullah Hareketi’nin kalesi niteliğindeki Dahiye’nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.
İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.
İsrail ordusu, ülkenin orta kesimindeki Beyrut’un yan sıra güneydeki Sur kenti ile doğudaki Bekaa bölgesindeki Hizbullah hedeflerine de hava saldırıları düzenledi.
Ülkenin güneyiyle başkentin güneyindeki Dahiye bölgesinden kuzeye doğru yoğun göç sürerken evlerini terk edip güvenli gölge arayışına giren çok sayıda Lübnanlı Beyrut sokaklarında geceliyor.
BEYRUT'UN DAHİYE BÖLGESİNDE CİDDİ GÖÇ HAREKETİ
İsrail'in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in şiddetli ve peş peşe saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesinden başkent Beyrut'un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru dikkat çekici bir göç dalgası kaydedildiğini aktardı.
İSRAİL ORDUSU BEYRUT'UN GÜNEYİNDE VURACAĞINI DUYURDUĞU YERLERİN DERHAL TAHLİYESİNİ İSTEDİ
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın vurulacağına işaret etti.
Binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini isteyen Adraee, "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik saldırıları kapsamında birkaç saatten beri Dahiye bölgesindeki Leyleki ve Hades mahallelerine saldırılar düzenliyor.
İSRAİL ORDUSU LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ SİVİL BİNALARI VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hava kuvvetleri, Hizbullah'a ait silahların saklandığı sivil binalara yönelik bir dizi saldırıyı tamamladı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail'in yoğun hava saldırıları, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bulunan Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leyleki bölgelerindeki binaları hedef aldı.
Lübnan Hizbullahı'nın İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celil bölgesine 3 roket fırlattığı rampalarının ve atış noktalarının imha edildiğinin belirtildiği açıklamada, savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi dışında güneydeki Sur kentinde yer alan hedeflere yönelik bir dizi saldırıyı da tamamladığı ve burada Hizbullah'a ait silahların depolandığı birçok binanın vurulduğu ileri sürüldü.
Hizbullah'tan İsrail ordusunun Sur kentindeki saldırısına dair bir yorum yapılmazken, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki sivil binalarda silah veya silah depolarının bulunduğu iddiaları reddedildi.
Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, İsrail'in 8 Ekim'den bu yana başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini 11 kez vurduğu aktarıldı.
İsrail ordusundan yapılan bir başka açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın roket birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail'in hava saldırısında öldürüldüğü" iddia edildi.
Ayrıca İsrail savaş uçaklarının, Muhammed Ali İsmail ve yardımcısıyla birlikte diğer bazı Hizbullah komutanları ve unsurlarını da öldürdüğü öne sürüldü.
PEZEŞKİYAN: BEYRUT'TAKİ SALDIRILAR SAVAŞ SUÇUDUR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırılara ilişkin, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında olacaktır." dedi.
Pezeşkiyan, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıların ardından yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamasında saldırıları kınayan Pezeşkiyan, "İran, bu Siyonist suçun takipçisi olacak ve Lübnan halkı ile direniş cephesinin yanında duracaktır." dedi.
İsrail'in bu saldırılarla bir kez daha bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehdit olduğunu ortaya koyduğunu belirten Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Beyrut'taki bugünkü saldırıları, terör devleti olan bu rejimin mahiyetini bir kez daha ortaya koyan açık bir savaş suçudur." dedi.
Başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm ülkelere bu saldırıları kararlılıkla kınama çağrısında bulunan Pezeşkiyan, saldırıları uluslararası toplumun "devlet terörü makinesini durdurma konusundaki çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.
İran Cumhurbaşkanı, Lübnan halkı ve hükümetine taziye dileğinde bulundu.
İSRAİL BEYRUT'TA HİZBULLAH'IN MERKEZ KARARGAHINI VURDU
MİKATİ'DEN BEYRUT'A DÖNÜŞ KARARI
Mikati'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati'nin, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırılardan sonra Lübnan'a dönme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, Mikati'nin Beyrut'a gelir gelmez Bakanlar Kurulu'yla olağanüstü toplantı kararı aldığı da kaydedildi.
HİZBULLAH'IN SALDIRISI A HABER KAMERASINDA!
İsrail'in Nasrallah'a yönelik suikast saldırısı sonrası Hizbullah, İsrail'e yönelik füze saldırısı başlattı. Demir Kubbe'nin havadan imha edilen anlarını A Haber görüntüledi
BM "ALARM" DURUMUNDA
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in Beyrut'a yönelik son saldırılarıyla bölgede artan tansiyondan dolayı derin endişe duyduklarını belirterek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz." dedi.
BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları karşısında BM'nin yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dujarric, İsrail-Lübnan sınırındaki Mavi Hat boyunca tansiyonun ciddi şekilde yükseldiğini ve bölgedeki gelişmeleri derin bir endişeyle
izlediklerini dile getirerek, "Beyrut'taki son gelişmeleri alarma geçmiş halde takip ediyoruz." dedi.
Son saldırıların hem Lübnanlı hem de İsrailli sivilleri tehlikeye attığını ifade eden BM Sözcüsü, artan gerilimin bölgedeki istikrar ve güvenliği de ciddi şekilde zedelediğini belirtti.
Mavi Hat'ta bir BM misyonunun bulunduğunu ve ilgili taraflarla tansiyonun düşürülmesi için aktif olarak çalıştığını söyleyen Dujarric, bölgede
tansiyonun düşmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceklerini vurguladı.
İsrail ile Hizbullah arasında bir kez daha acil ateşkes için çağrı yapan Dujarric, tüm tarafları BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararına uygun hareket etmeye çağırdı.
SALDIRIDA ÖLÜLER VE YARALILAR VAR
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırılarının can kaybına ilişkin bilgi verildi.
İsrail'in savaş uçaklarının Dahiye bölgesini peş peşe bombalamasında ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, 76 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 15'inin hastanelere kaldırıldığı, diğerlerinin ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.
LÜBNAN BAŞBAKANI MİKATİ'DEN AÇIKLAMA
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ilk belirlemelere göre İsrail'in başkent Beyrut'a düzenlediği bir dizi hava saldırısının çok fazla can kaybına yol açtığını belirtti.
ÇOK FAZLA CAN KAYBI VAR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Başbakan Mikati, yaptığı yazılı açıklamada, "Elde edilen verilere göre, düşman İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği bir dizi hava saldırısı çok fazla can kaybına yol açtı." ifadelerini kullandı.
Lübnan Genelkurmay Başkanı General Joseph Avn ile bir telefon görüşmesi yaparak bilgi edindiğini aktaran Mikati, "Yeni saldırı, düşman İsrail'in uluslararası ateşkes çağrılarıyla ilgilenmediğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası toplumun sorumlulukları doğrultusunda İsrail'i durdurması gerektiğine işaret eden Mikati, İsrail'in Lübnan'a yönelik soykırım savaşını durdurması talebinde bulundu.
A HABER DÜNYANIN GÖZÜNÜ ÇEVİRDİĞİ NOKTADA!
İsrail ordusu Beyrut'ta Hizbullah'ın merkez karargahını vurdu. A Haber patlama noktasında.... A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, yaptığı açıklamada, "Bu görüntüleri Türk televizyon tarihinde ilk kez A Haber'den izleyeceksiniz. İşte İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta. Benim şuan etrafımda 100 civarında medya mensubu var. Hepimizi bir noktaya çekiyorlar. Böylece çekim yapma imkanına sahip oluyoruz. İsrail savaş uçaklarının vurduğu nokta tam da burası. Akşam saatlerinde bu karargah hedef alındı. Buranın enkaz haline geldiğini görebiliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kameraman arkadaşım Niyazi Kurt'un o özel görüntüleri ekranlara geliyor. Şuana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Tekrar söylüyorum. Türk televizyonlarında ilk kez olay yeri görüntülerini A Haber'de izliyorsunuz. 10 civarında patlamanın meydan geldiği belirtiliyor." dedi.
NASRALLAH GÜVENDE
SALDIRIDAN YENİ GÖRÜNTÜ SADECE A HABER’DE
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta çok sayıda patlama sesi duyuldu. Saldırıdan yeni görüntüler A Haber ekranlarına yansıdı.
Başkent Beyrut'un güney bölgesinde yaklaşık 10 patlama sesinin ardından dumanlar yükseldi.
Patlamalar, Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmadan sonra gerçekleşti.
Lübnan'ın resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesindeki Hureyk Mahallesi'nin bir dizi hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
İsrail savaş uçaklarının Dahiye bölgesini bombardıman çemberine aldığı aktarılan açıklamada, Dahiye bölgesindeki Burc el-Baracine ve havalimanı yolundan Hureky Mahallesi'ne kadar birçok binanın bombalandığı ifade edildi.
Dahiye bölgesine çok sayıdaki ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi.
İSRAİL ORDUSU: "BEYRUT'TA HİZBULLAH ANA KARARGAHINI HEDEF ALDIK"
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah ana karargahını hedef aldıklarını açıkladı.
Hizbullah'ın karargahını sivil yapıların altına gizlediğini savunan Hagari, hedef aldıkları isme ilişkin bilgi paylaşmadı.
İsrail basını ise İsrail ordusunun Beyrut'taki bombardımanında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef aldığını öne sürdü.
İsrail'den Yediot Ahranot gazetesi, Beyrut saldırısının gerçekleştiği anlarda Netanyahu'nun BM'de basın toplantısı düzenlediğini ve askeri danışmanının yanına gelmesinin ardından basın toplantısını hızla terk ettiğini yazdı.
İsrail ordu radyosunun haberinde, savaş uçaklarının Beyrut'ta hedef aldığı noktada "Nasrallah'ın bulunup bulunmadığını ordunun araştırdığını" ve bu saldırıda "sığınak delici" bombalar kullanıldığı belirtildi.
Öte yandan, Hizbullah'a yakın el-Menar televizyonu saldırıda dört binanın yıkıldığını paylaştı.
İsrail merkezli Kanal13 televizyonun üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, Tel Aviv, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldıracağını önceden Washington'a bildirdi.
BEYRUT'TA DEHŞET PATLAMALAR
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta paylama meydana geldi. Şehrin üstü dumanla kaplanırken patlama sesi kentin dört bir yanından duyuldu.
İşte o dehşet görüntüler...
BEYRUT'TA PEŞ PEŞE PATLAMALAR!
İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNE SALDIRI
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Habbuş, Humin el-Fevka bölgesine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırıda bir çok ev hasar görürken, çevredeki araçlar da kullanılamaz hale geldi.
HİZBULLAH'IN FÜZE SİSTEMLERİNDE GÖREVLİ İKİ KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın füze sistemlerinde görevli iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, öldürülen kişilerden birinin daha önceki saldırılarda öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Muhammed Kubeysi'nin yardımcısı olduğu belirtildi.
Saldırıda Kubeysi'nin yardımcısı Abbas İbrahim Şerafeddin ve füze sisteminde görevli başka bir yetkilinin öldürüldüğü aktarıldı.
Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
GÜNEY KORE'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI
Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ı, bölgede tırmanan gerginliği azaltmak için ABD ile Fransa öncülüğünde yapılan ateşkes teklifini kabul etmeye çağırdı.
Yonhap'ın haberine göre Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lee Jae-woong, İsrail ve Lübnan arasında artan gelirim konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Lee, ABD ile Fransa'nın 21 günlük ateşkes çağrısını "memnuniyetle karşılıyoruz ve tam destek veriyoruz." dedi.
Sözcü, ayrıca ilgili tarafları ateşkes teklifini "derhal" kabul etme ve bölgedeki gerginliği azaltma çabalarını sürdürmeye "şiddetle" çağrı yaptıklarını söyledi.
HİZBULLAH İSRAİL'İN KUZEYİNİ HEDEF ALDI
Hizbullah, İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Ata yerleşimine çok sayıda füzeyle saldırı düzenlediğini açıkladı.
Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Kiryat Ata yerleşimine ilk kez kullanılan "Fadi 1" füzeleriyle saldırı düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Tiberya kentinin de çok sayıda füzeyle hedef alındığı kaydedildi.
UNRWA: LÜBNAN'IN GÜNEYİNDE 200 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun saldırılarını artırdığı Lübnan'ın güneyinde yaklaşık 200 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.
UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin artmasının ardından bölgedeki Filistinlilerin güvenli bölge arayışının ardından UNRWA'nın acil müdahale başlattığı belirtildi.
UNRWA'nın Sayda kentinde yerinden edilenlere hizmet vermek üzere 3 sığınma merkezi açtığı aktarıldı.
Lübnan'ın güneyinde çok sayıda kişinin yerinden edildiği belirtilen açıklamada, göç dalgasının Sayda kentinde ekmek ve içme suyu gibi temel ihtiyaç maddelerinde eksikliğe yol açtığı vurgulandı.
Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine işaret edilen açıklamada, Ekim 2023'ten 24 Eylül'e kadar yaklaşık 200 bin kişinin Lübnan'ın güneyinde yerinden edildiği kaydedildi.
Lübnan'ın güneyinde yerinden edilenlerin sayısının Ekim 2023'ten 17 Eylül'e kadar 111 bin 656, 17 Eylül - 24 Eylül tarihlerinde ise 90 bin 530 olduğuna dikkat çekildi.
LÜBNAN'DA 37 SAĞLIK MERKEZİNİN KAPANDIĞI BİLDİRİLDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in 23 Eylül'de başlattığı saldırılar sonrası Lübnan'daki 317 kamu sağlık merkezinden 37'sinin kapandığını belirtti.
DSÖ'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağlık merkezlerinin hedef olmaması gerektiğine vurgu yapıldı.
İsrail saldırılarının ardından Lübnan'da 37 kamu sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı ifade edildi.
Yerel basında çıkan haberlerde kapanan sağlık merkezlerinin büyük bölümünün Lübnan'ın İsrail sınırındaki bölgelerde yer aldığı aktarıldı.
NETANYAHU GEÇİCİ ATEŞKESİ ÖNGÖREN ABD GİRİŞİMİNE İTİRAZINI YUMUŞATTI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD-Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması girişimine itirazını yumuşatarak "Tel Aviv'in kuzey sınırındaki vatandaşlarının evlerine geri dönmesi için ABD liderliğindeki girişimin amacını paylaştığını, görüşmeleri sürdüreceklerini" söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap etmek üzere New York'a giden Netanyahu'nun, Lübnan'da 21 günlük geçici ateşkesi öngören ABD-Fransa ortak girişimini doğrudan reddeden tavrı yumuşadı.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, "ABD bu hafta başında uluslararası, bölgesel ortaklarıyla Lübnan'da bir ateşkes teklifi sunma niyetini iletti. ABD liderliğindeki girişimin kuzey sınırındaki vatandaşların evlerine güven içinde dönmesi amacını İsrail de paylaşıyor." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, ABD'nin rolünün bölgede istikrar ve güven için kaçınılmaz olduğu savunulan açıklamada bu nedenle İsrail'in ABD'nin bu amaçtaki rolünü takdir ettiği aktarıldı.
Başbakanlık, "Amerika ve İsrail heyetinin ABD'nin girişimini ve İsrail'in kuzey sınırındaki vatandaşların güvenli şekilde eve dönmesi ortak amacının nasıl sağlanabileceğini ele aldıklarını, ilerleyen günlerde görüşmelerinin devam edeceğini" kaydetti.
KATİL İSRAİL'İN AYNI AİLEDEN 9 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
İsrail ordusunun, sabahın erken saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Şeba bölgesinde bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu aynı aileden 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının geceden itibaren güney bölgelerine bombardımanı artırdığı belirtildi.
Güneydeki Şeba bölgesinde 3 katlı bir evin hedef alınması sonucu aynı aileden 9 kişinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, Burc Rehhal bölgesinde metruk bir evin bombalandığı ve çevresindeki çok sayıda yapının zarar gördüğü ifade edildi.
Haberde ayrrıca, İsrail'in Deyr Kanun en-Nehr, El-Halusiye, Debal, El-Bazuriye, Şehabiye, El-Abasiye, Kadmus, Cel el-Bahr ve Sur kentinin doğusunda düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.
İsrail hava saldırılarına maruz kalan güneyden başkent Beyrut ve diğer güvenli bölgelere göç dalgasının ise sürdüğüne dikkat çekildi.
BAKAN FİDAN: İSRAİL'İN İYİ NİYETİNİ BEKLEYEMEYİZ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz." dedi.
Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu marjında gerçekleştirilen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi'nin Gazze Temas Grubu'nun, Avrupa Birliği (AB) ve Norveç'le düzenledikleri toplantıda konuştu.
İsrail'in Gazze'deki "öldürme çılgınlığının" sona erme ihtimali olmaksızın devam ettiğine işaret eden Fidan, ateşkes görüşmelerinin ise çıkmaza girdiğini anımsattı.
Fidan, ateşkes girişimlerinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından her seferinde baltalandığına dikkati çekerek, "İsrail saldırganlığını önce Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e, şimdi de Lübnan'a yaydı." dedi.
"NETANYAHU YÜZÜNDEN BÖLGEMİZ ALEVLER İÇİNDE"
"Netanyahu yüzünden bölgemiz alevler içinde." değerlendirmesinde bulunan Fidan, kritik bir eşikte olunduğu konusunda uyarıda bulundu.
Uluslararası toplumun çok değer verdiği "kurallara dayalı düzenin" darmadağın olduğuna dikkati çeken Fidan, İsrail'in soykırıma varan saldırganlığının sorunun gerçek doğasına ilişkin bir farkındalık yarattığına işaret etti.
Dışişleri Bakanı Fidan, "İki devletli çözümü uygulamak için İsrail'in iyi niyetini bekleyemeyiz." vurgusunda bulundu.
İsrail Parlamentosunun Filistin Devletini ve iki devletli çözümü reddetme kararının yeterince açık olduğunu ifade eden Fidan, İsrail'in "açgözlülüğüne" göz yumulmaması gerektiğini dile getirdi.
Fidan, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararı ve 10 Mayıs 2024 tarihli BM Genel Kurulu kararının yeni bir kapı açtığını belirterek, "Filistin Devleti BM'nin tam üyesi olmalıdır. Şimdi hedefimize bir veto kaldı." diye konuştu.
Filistin işgalinin İsrail'e hiçbir zaman barış ya da daha fazla güvenlik getirmediğinin de altını çizen Fidan, "Ancak, iki devletli çözümün uygulanması herkes için kalıcı güvenliği de sağlayacaktır." dedi.
Fidan, Türkiye'nin daha önce her iki ülkenin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için bir garantörlük mekanizması kurulması önerisini de hatırlatarak, "İki devletli çözüm çok geç olmadan hayata geçirilmelidir." çağrısında bulundu.
İNGİLTERE BAŞBAKANI STARMER'DEN ŞİDDETİ DURDURMA ÇAĞRISI
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail ve Hizbullah'a şiddeti durdurma çağrısında bulunarak, "Uçurumun kenarından geri adım atarak, diplomatik çözüme alan açmak için derhal ateşkes sağlanmasını görmemiz gerekiyor." dedi.
Starmer, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, BM'nin Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek dahil barış, ilerleme ve eşitlik için birlikte çalışması gerektiğini bildirdi.
Konuşmasında Orta Doğu'daki son gelişmelere değinen Starmer, İsrail ve Hizbullah'a şiddeti durdurma çağrısı yaptı.
İngiliz Başbakan, "Uçurumun kenarından geri adım atarak, diplomatik bir çözüme alan açmak için derhal ateşkes sağlanmasını görmemiz gerekiyor." dedi.
Bu amaçla, İngiltere'nin tüm ortaklarıyla birlikte çalıştığını vurgulayan Starmer, şunları söyledi:
"Daha fazla tırmanma kimseye hizmet etmez. Tüm taraflardaki masum insanların daha fazla acı çekmesinden ve kimsenin kontrol edemeyeceği ve hiçbirimizin öngöremeyeceği sonuçlara yol açacak daha geniş çaplı savaş ihtimalinden başka bir şey getirmez. Bu durum, yine acilen bir ateşkes görmemiz gereken Gazze'deki durumla yakından bağlantılı. Gazze'de yaşanan acıların devam etmesi hepimizi utandırıyor. Çözüm diplomaside, tüm rehinelerin serbest bırakılmasında ve ihtiyaç sahiplerine sınırsız yardım akışında yatıyor. Bu yıkıcı şiddet döngüsünü kırmanın ve uzun vadede vadedilen Filistin Devleti’ni güvenli ve emniyetli bir İsrail'le birlikte sunacak siyasi çözüme doğru yolculuğa başlamanın tek yolu budur."
LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARDA 94 KİŞİ ÖLDÜ
İsrail ordusunun son bir günde Lübnan’ın farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 94 kişinin hayatını kaybettiği, 168 kişinin yaralandığı belirtildi.
Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden hava saldırılarında son 24 saatteki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Ülkenin güneyindeki Nebatiye ilinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 42 kişinin yaralandığı; Güney ilinde ise 14 kişinin öldüğü, 38 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Lübnan'ın doğusunda yer alan Bekaa bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında ise 23 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin yaralandığı ifade edildi.
İsrail'in Baalbek el-Hirmil bölgesindeki saldırılarında da 25 kişinin öldüğü, 14 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusunun Cebeli Lübnan bölgesini de havadan hedef aldığı, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı, İsrail'in başkent Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ
Hafta başında Hizbullah'ın ilk kez Tel Aviv'i balistik füzeyle hedef alması, İsrail'i sarstı. Başkent ve çevresinde sabah gün ağarırken çalan sirenler, Cuma gününün ilk saatlerinde bir kez daha duyuldu.
Yerel saatle 00.40 sularında sirenlerin çalmasıyla Tel Aviv sakinleri kendilerini yere attı, kaldırımlarda korkuyla bekleyenler vardı.
Hava saldırısı sirenlerinin duyulduğu tek yer Tel Aviv değildi, İsrail'in tüm orta bölgesi korkuyla sığınaklara koştu.
ABD İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES ANLAŞMAZLIĞI SÜRÜYOR
Beyaz Saray, 21 günlük İsrail-Lübnan ateşkes önerisi açıklamasının ardından buna sıcak bakmadığını ilan eden İsrail tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve eğer dün İsrail'den olumlu dönüş almasalardı ortak açıklamayı bu şekilde yayımlamayacaklarını bildirdi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Kirby, dün ABD ve Fransa öncülüğünde 10 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin (AB) imza koyduğu ortak ateşkes çağrısı açıklamasından önce İsrail'in bundan haberi ve bilgisinin olduğunu vurguladı.
"Dün akşamki açıklamayla ilgili İsrailli muhataplarımızla aktif görüşmelerimiz sürüyor." diyen Kirby, topyekun bir savaşın bölgede hiçbir sorunu çözmeyeceğini ve bu yüzden İsrail-Hizbullah gerginliğinin daha fazla büyümeden sönümlenmesini istediklerini ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.
Kirby, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes anlaşması önerisine sıcak bakmadığı ve Lübnan'a yönelik saldırılara devam edeceklerini beyan eden açıklamalarının, dünkü ortak açıklamanın tam zıddı olup olmadığı yönündeki birçok soruya net yanıtlar vermekten kaçındı.
"Tek söyleyebileceğim şey, İsrailli dostlarımızla bu görüşmeler dün ortak açıklamadan önce de yapıldı, bugün de devam ediyor." şeklinde konuşan Kirby, Netanyahu'nun açıklamalarıyla ilgili yorum yapmayacağını kaydetti.
İsrail tarafından dün olumlu bir geri dönüş almış olmasalar dünkü ortak açıklamayı yayımlamayacaklarını vurgulayan Kirby, "Eğer üst düzey İsrailli yetkililerle dün yaptığımız görüşmelerden destek mesajı almasaydık (dünkü ortak açıklamayı) bu şekilde yayımlamazdık." dedi.
HİZBULLAH: İSRAİL'E AİT 2 SAVAŞ UÇAĞINI LÜBNAN HAVA SAHASINI TERK ETMEYE ZORLADIK
Hizbullah, İsrail'e ait 2 savaş uçağını Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladığını ve İsrail'in kuzeyindeki bazı askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, deniz yönünden Lübnan'ın güneyindeki Adlun kasabasına doğru ilerleyen 2 İsrail savaş uçağının Lübnan hava sahasını terk etmeye zorlandığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, İsrail'in kuzeyindeki Dadu Üssü'nde bulunan kuzey bölgesi karargahı, Kuzey Kolordusu karargahı ve Celil Tümeni'ne ait üs ile lojistik depoların füzelerle vurulduğu belirtildi.
KATİL İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN DOĞUSUNDAKİ BATI BEKAA'YA SALDIRI
İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa'da bir eve düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır şekilde yaralandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Batı Bekaa'nın farklı beldelerine saldırılar düzenledi.
Batı Bekaa'daki Sohmor beldesinde bir evin vurulduğu İsrail saldırısında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.
İsrail savaş uçakları, Batı Bekaa'daki Meydun ve Nebi Nun beldelerinde birer evi, Libbaya beldesinde de bir yakıt istasyonunu hedef aldı.
Ayrıca İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinin Gaziye beldesine bağlı Ayn ve Reyci bölgelerini de vurdu, Gaziye, Kinnarit beldeleriyle Babilye ve Ensariye beldeleri arasındaki bölgeye bir dizi hava saldırısı düzenledi.
Güneydeki Sur kentine bağlı Tayr Debba ile Abbasiye arasındaki bölgenin yanı sıra Mercayun kazasındaki Adşit el-Kasır beldesi de hava saldırısıyla hedef alındı.
İsrail ordusu, sınıra yakın bir noktada bulunan Hıyam beldesine bağlı Vadi Asafir bölgesine topçu atışıyla saldırı düzenledi.
Sur kentindeki Burc Rahhal beldesinde bir ev İsrail güçlerince bombalandı, evde hasar oluştu.
İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) Sur'un doğusundaki Huş'ta bir aracı hedef aldı.
İSRAİL, ABD'DEN 8,7 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIM PAKETİ ALACAK
İsrail, yakın bir zamanda ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Eyal Zamir'in, bugün Washington'da, Tel Aviv'in 8,7 milyar dolar değerindeki Amerikan savaş yardım paketini alması için bir anlaşma imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yardımın 3,5 milyar dolarının hayati önem taşıyan savaş malzemelerinin satın alınmasını, 5,2 milyar dolarının ise hava savunma sistemlerini finanse etmeyi içerdiği aktarıldı.
Bakanlığın açıklamasında, anlaşmaya göre, söz konusu miktarın ve ekipmanların yakın bir zamanda teslim edileceği belirtildi.
MISIR'DAN "LÜBNAN VE GAZZE'DE ACİL ATEŞKES" ÇAĞRISI
Mısır, bölgede kapsamlı bir sükunetin sağlanması için önerilen girişimleri desteklediğini belirterek Lübnan ve Gazze Şeridi'nde "acil, kalıcı ve kapsamlı" ateşkes çağrısında bulundu.
Mısır Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, Kahire yönetiminin İsrail'in Lübnan ve Gazze'de sürdürdüğü tehlikeli tırmanışı kontrol altına almak için bölgesel ve uluslararası taraflarla iletişim kurma çabalarını sürdüreceği belirtildi.
Filistin ve Lübnan cephelerinde "derhal, kapsamlı ve kalıcı" bir ateşkes çağrısında bulunuldu.
Mısır'ın, bölgede kapsamlı kalıcı bir ateşkes sağlamak için önerilen tüm girişim ve düzenlemeleri desteklediği ve bu ateşkesin anahtarının da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırılarının durdurulması ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasıyla bağlantılı olduğu kaydedildi.
BEYAZ SARAY: ORTA DOĞU'DA TOPYEKUN SAVAŞ GÖRMEK İSTEMİYORUZ
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, İsrail ile Hizbullah arasındaki tansiyonun düşürülmesi ve 21 günlük ateşkes çağrısını yinelerken, topyekun savaşın bölgede hiçbir şeye çare olmayacağını vurguladı.
Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail-Lübnan sınırındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Jean-Pierre, bölgede zaten yüksek olan tansiyonun daha da artmasını hiçbir şekilde istemediklerini ve bu sebeple Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu süresince New York'ta bu konuda yoğun diplomasi yürüttüklerini belirtti.
ABD'li Sözcü, bu çabaların bir sonucu olarak hem G7 ülkelerinin hem de bazı Arap ülkelerinin de destekleriyle İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil geçici ateşkes çağrısında bulunduklarını vurguladı ve tüm taraflara bu ateşkes konusunda bir kez daha seslendi.
Jean-Pierre, "(Bölgedeki tansiyona) topyekun bir savaşın cevap olduğunu düşünmüyoruz, bu konuda netiz. Geçici ateşkes için elimizden geleni yapıyoruz, böylelikle ilerlemek için alan açmış oluruz. Söz konusu ortak açıklama İsrailliler ile koordine edilmişti." şeklinde konuştu.
ABD'li yetkililerin halen New York'ta bu konudaki temaslarını sürdürdüğünü anlatan Beyaz Saray Sözcüsü, 21 günlük ateşkes konusunda İsrail'den gelen olumsuz açıklama konusunda ise herhangi bir yorum yapmayacağını ifade etti.
İSRAİL BASININDAN NETANYAHU İDDİASI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ona yakın isimlerin, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkese varılması konusundaki önerinin formüle edilmesinde rol aldığı ancak kabine üyelerinden gelen tepkinin ardından Netanyahu'nun geri adım attığı bildirildi.
İsrail'in Walla haber sitesinde, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkese varılması konusundaki önerinin arka planına ilişkin bilgilere yer verildi.
Adı açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan habere göre, Netanyahu ve ona yakın isimler ateşkes önerisinin formüle edilmesinde doğrudan rol aldı.
ABD ve Fransa'nın girişimleriyle hazırlanan önerinin basına yansıması üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Hizbullah ile ateşkese karşı oldukları ve Netanyahu'nun kabul etmesi halinde hükümetten çekilecekleri tehdidinde bulundu.
Bunun üzerine Netanyahu, öneriden geri adım atarak Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edecekleri mesajını verdi.
GALLANT'TAN LÜBNAN'DA SAVAŞA ONAY
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırıların devam etmesine onay verdi.
Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gallant'ın, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile bir araya geldiği belirtildi. Görüşmede, Gallant ve Halevi'nin öğleden sonra Beyrut'ta Hizbullah'ın komutanlarından Muhammed Hüseyin Surur'un hedef alındığı saldırıyı gözlemlediği ifade edildi.
Ayrıca Gallant'ın, Lübnan'da Hizbullah'a yönelik saldırılara devam edilmesini onayladığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın, bu onayının, Hizbullah ile ateşkes konusunun gündeme geldiği bir süreçte gerçekleşmesi dikkati çekti.
ABBAS'TAN İSRAİL'E LÜBNAN TEPKİSİ
HİZBULLAH'IN İHA KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ
BEYRUT'A HAVA SALDIRISI
İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Dahiye'deki bir noktaya üç kez saldırı düzenlendi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu şu anda Beyrut'a saldırılar düzenliyor." ifadelerine yer verildi. İsrail ordu radyosunun haberine göre, Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın silahlı insansız hava aracı (SİHA) biriminden sorumlu komutanı hedef alındı. Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
İsrail devlet televizyonu KAN, saldırıda F-35 savaş uçağının kullanıldığını bildirdi. Lübnan'dan yayın yapan El-Cedid televizyonu saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bilgisini geçti. Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırının Dahiye'de işlek bir cadde üzerindeki 10 katlı apartmanın bir dairesine düzenlendiğini bildirdi.
İsrail'in bu son saldırısı, bir hafta içinde Beyrut'un Dahiye Mahallesi'ni hedef alan dördüncü hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Sosyal medyada, İsrail'in hedef aldığı binadaki bir dairenin hasar aldığı görüntüler paylaşıldı.
"TÜM GÜCÜMÜZLE SAVAŞACAĞIZ"
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'da "ateşkes olmayacağını" ve Hizbullah'a tüm güçleriyle saldırmaya devam edeceklerini belirtti.
Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Lübnan'da bir ateşkes olmayacak. Terör örgütü Hizbullah'a karşı tüm gücümüzle zafere ve kuzey sakinlerinin evlerine güvenli dönüşü sağlanana kadar savaşacağız." ifadelerine yer verdi.
Haaretz gazetesine konuşan ABD ve Fransa'nın başını çektiği Lübnan'da ateşkes girişiminin destekçisi Batı ülkelerinden bir diplomat, Katz'ın açıklamasını "müzakerelere zarar vermek için açık bir girişim" diye değerlendirdi.
NETANYAHU ATEŞKES İDDİALARINI YALANLADI
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile Fransa'nın Lübnan'da geçici ateşkes çağrısına yanıt vermediğini, kuzeye saldırıların azaltılması yönündeki haberlerin doğru olmadığını ve "İsrail ordusuna tüm gücüyle kuzeyde saldırılarına devam etmesi talimatı verdiğini" açıkladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi görüşmeye razı olduğuna ilişkin haberleri yalanladı.
Açıklamada, "Ateşkesle ilgili haberler doğru değil. Netanyahu, ABD-Fransa'nın teklifine yanıt vermedi. İsrail'in kuzeydeki saldırılarını azaltması yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Netanyahu, kendisine sunulan planlara göre İsrail ordusuna kuzeyde tüm gücüyle saldırılarına devam etmesi talimatı verdi. Gazze'deki saldırılar da savaşın tüm hedefleri gerçekleşene kadar sürecektir." ifadelerine yer verildi.
İsrail basınındaki haberlerde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edilmişti. ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldığı bildirilmişti. Bu süreçte de Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin tamamlanması istendi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı belirtilmişti.
İsrail'in gece boyunca Lübnan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları devam etmişti. İsrail'in kuzey sınırına yakın bölgelerde çarşamba akşamı başlayan ve perşembe sabahı boyunca süren sükunet Lübnan'dan atılan roketlerle bozulmuştu.
HİZBULLAH'TAN İSRAİL'E YANIT
İsrail tarafından yapılan açıklamada Lübnan'dan İsrail'in kuzeyindeki Batı Celile'ye 45 roket atıldığı duyuruldu. Yapılan açıklamada bazı roketlerin engellendiği bazılarının ise açık alanlara düştüğü kaydedildi.
İSRAİL BASININDAN ATEŞKES İDDİASI
İsrail basınının iddiasına göre ateşkes birkaç saat içerisinde yürürlüğe girecek.
TEL AVİV'İ 3 TONLUK FÜZE
İŞTE TEL-AVİV'İ VURAN O FÜZE!
İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan ardı ardına kara harekatı sinyali verilirken Hizbullah İsrail'in kalbini hedef aldı. Tel Aviv'e balistik füze ile düzenlenen saldırı, gerilimin şiddetini de artırdı. İran destekli grup Hizbullah, çarşamba sabahı tüm Tel Aviv'i siren sesleriyle ayağa kaldıran saldırıda kullandığı füzenin görüntülerini ilk kez yayınladı.
FÜZENİN AĞIRLIĞI TAM 3 TON
İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın ana karargahına doğru ateşlenen Kader 1 adlı füze, yaklaşık 3 ton ağırlığında ve 500 kilogram savaş başlığı taşıyabiliyor. Karadan karaya fırlatılan balistik füzenin menzili ise, 190 kilometre. Tel Aviv'le Lübnan sınırı arasındaki mesafe, kuş uçuşu yaklaşık 120 kilometre kadar. El Meyadin televizyonu, füzenin fırlatıldıktan sonra havada manevra yapabildiğini bildirdi.
ÜÇ HAFTALIK GEÇİCİ ATEŞKES SİNYALİ
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın girişimiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanmasının görüşülmesine izin verdiği ve bunun için bir bakanını görevlendirdiği iddia edildi.
İsrael Hayom gazetesine konuşan siyasi kaynak, İsrail'in "başarı ihtimalini küçük gördüğü" ABD ve Fransa'nın 21 günlük ateşkes girişimini görüşmeye olumlu karşılık verdiğini ve Netanyahu'nun, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'ı müzakereleri yürütmekle görevlendirdiğini belirtti.
Söz konusu kaynak, ABD-Fransa'nın ortak girişiminin "şansının düşük olduğu", Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bunu reddetmesiyle "İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını genişletmesi için meşruiyet sağlanacağını" savundu.
İSRAİL'DEN ATEŞKESE YEŞİL IŞIK
A Haber spikeri Cansın Helvacı canlı yayında yaptığı açıklamada "İsrail basınında yer alan yeni bir bilgi geldi haber merkezimize. Başbakanlık ofisinden bir yetkilinin aktardığına göre Hizbullah ile müzakerelerin önünü açmak için ateşkes için yeşil ışık yakıldı denildi." ifadelerini kullandı.
İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI
İsrail Hizbullah'a yönelik saldırılarına devam ederken sınırda yeni bir saldırı düzenlendi. Yaşanan saldırı sonrasında bölgede dumanlar yükseldi. Bekaa Vadisi ve Hizbullah'a ait yaklaşık 75 hedef vuruldu.
LÜBNAN: MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ
Lübnan Başbakanı Necib Mikati, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısında bulunan uluslararası açıklamayı memnuniyetle karşılayarak, en önemli şeyin Tel Aviv'in çağrıya vereceği yanıt ve bu çağrıya olan bağlılığı olduğunu vurguladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Başbakan Mikati, Lübnan'da geçici ateşkes sağlanması yönündeki ortak çağrıyı memnuniyetle karşıladı.
Mikati, önemli olan şeyin, İsrail'in uluslararası kararları uygulamaya bağlı kalması olduğunu dile getirdi.
21 GÜNLÜK ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI
ABD ile Fransa'nın öncülük ettiği ve Avrupa Birliği (AB) ile 8 ülkeyi daha bir araya getiren ortak açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların durdurulması ve diplomasiye alan açılması için 21 günlük acil ateşkes çağrısı yapıldı.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Fransa'nın, İsrail-Lübnan sınırında bir ateşkes çağrısı konusunda mutabık kaldığı ve bu yöndeki ortak açıklamaya AB, Avustralya, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de (BAE) katıldığı bildirildi.
Ortak açıklamada, "Lübnan ile İsrail arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden durum tolere edilemez ve kabul edilemez daha büyük bir bölgesel gerilim riski teşkil ediyor. Bu durum kimsenin çıkarına değildir, ne İsrail ne de Lübnan halkının." ifadesine yer verildi.
Sınırın her iki tarafındaki sivillerin kendi evlerine dönebilmelerini mümkün kılacak diplomatik bir anlaşmanın zamanının geldiği kaydedilen açıklamada, "Diplomasi, bu çatışmada tansiyon yüksekken başarılı olamaz. Bu sebeple, diplomasiye alan açmak için İsrail-Lübnan sınırında 21 günlük acil bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
BM: CEHENNEME DÖNÜŞEBİLİR
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırıları sonucu bir günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Lübnan'ın "cehenneme dönüşme" riskini vurguladı.
Guterres, "Orta Doğu'daki Durum" başlığıyla düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'nde, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların Lübnanı "cehenneme dönüştürebileceği" uyarısında bulundu.
Genel Sekreter, "Lübnan'da cehennemin kapıları aralanıyor. Dün Genel Kurul'a söylediğim gibi, hepimiz bundan endişe duymalıyız. Lübnan uçurumun kenarında." ifadelerine yer verdi.
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 14 EKİM'E ERTELENDİ
Lübnan, Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilimin artması nedeniyle devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlaması 14 Ekim'e ertelendi. Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, ülkedeki eğitim sektöründen yetkililerle katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakan Halebi, Lübnan'daki devlet okullarında eğitim-öğretim yılının başlamasının 14 Ekim'e ertelenmesine ve idari işlerin bu tarihe kadar durdurulmasına karar verdiklerini belirtti.
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