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Başkan Erdoğan'dan BM'ye İsrail tepkisi: Utanç vesilesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 19:59 Güncelleme: 26.09.2024 20:37
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Başkan Erdoğan’dan BM’ye İsrail tepkisi: Utanç vesilesi

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için ABD'ye giden Başkan Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. BM düzeyinde İsrail'i engelleyecek somut adım atılamamasını eleştiren Erdoğan, konuyla ilgili "Utanç vesilesi" değerlendirmesininde bulundu. BM'nin geleceği ile ilgili de konuşan Erdoğan, "İşlevselliğini yitirmiş." dedi. Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşa da değinen Erdoğan, "Barış için çabalıyoruz. Elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik." ifadelerini kullandı. ABD'de yapılacak seçimlere ilişkin de konuşan Başkan Erdoğan, "Temennim odur ki gelen gideni aratmasın." yorumunu yaptı.

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