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ABD'den katliama dev destek! İsrail 8.7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 26.09.2024 22:38 Güncelleme: 26.09.2024 23:45
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ABD’den katliama dev destek! İsrail 8.7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacak

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'de katliamlarını sürdürmeye devam ederken en büyük desteği ise ABD'den alıyor. Son olarak İsrail, yakın bir zamanda ABD'den 8,7 milyar dolarlık askeri yardım paketi alacağını duyurdu. Öte yandan ABD, 8 Ağustos tarihinde de İran ile İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle İsrail'in savunmasına katkı sağlamak amacıyla bölgeye 22 adet F-22 Raptor savaş uçağı gönderdiğini duyurmuştu.

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