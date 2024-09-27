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Kılıçdaroğlu propagandasını yapmıştı: CHP lideri Özgür Özel'den övgü geldi: "Türkevi gurur kaynağı"

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2024 01:18 Güncelleme: 27.09.2024 01:21
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Kılıçdaroğlu propagandasını yapmıştı: CHP lideri Özgür Özel’den övgü geldi: Türkevi gurur kaynağı

Sosyalist Enternasyonal Prezidyum toplantısına katılmak üzere New York'a gelen CHP lideri Özgür Özel, Türkevi'ni ziyaret etti. Özel açıklamasında CHP olarak ABD'de yapılacak programları ve temasları Türkevi'nde gerçekleştirmek istediklerini belirterek "Hepimiz için bir gurur kaynağı" dedi. Özel'in bu açıklamaları sonrası eski CHP lideri Kılıçdaroğlu da Turken binası önünde "Oğlunun kızına gönderdiği paralarla bu gökdelen yapıldı" sözleri akıllara geldi.

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