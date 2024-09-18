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Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Zeyrek
Giriş: 18.09.2024 22:30 Güncelleme: 18.09.2024 22:50
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Irak’ın kuzeyine hava harekatı! 24 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 24 terör hedefinin imha edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bölücü terör örgütünce kullanılan mağara, sığınak ve depolardan oluşan 24 hedef hava harekatıyla imha edildi. İcra edilen bu harekâtta, azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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