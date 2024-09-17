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Bakan Fidan'dan önemli kabul: Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı ile görüştü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 22:49
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Bakan Fidan’dan önemli kabul: Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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